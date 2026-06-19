Ya es oficial: el Gobierno de Aragón pone en marcha la elaboración de los Presupuestos de 2027

Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Interior, Hacienda y Administración Pública, durante una comparecencia en el Pignatelli. Fabian Simón

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha dado este viernes el primer paso para la elaboración de los Presupuestos de Aragón para 2027 con la firma de la orden que activa el proceso de preparación de las próximas cuentas autonómicas.

El documento establece los criterios, plazos y normas de trabajo que deberán seguir los departamentos y entidades del sector público autonómico durante la elaboración del presupuesto.

La confección de las cuentas para 2027 comienza en un contexto en el que la economía aragonesa mantiene niveles de actividad y empleo superiores a la media nacional.

Sin embargo, persisten factores de incertidumbre asociados al contexto internacional, las tensiones comerciales y la situación geopolítica, lo que aconseja extremar la prudencia en la planificación presupuestaria.

A esta cautela se suma la falta de información clave por parte del Estado. En el momento de aprobarse la orden, todavía no se habían comunicado las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para 2027 ni se había ratificado la senda de estabilidad presupuestaria aplicable a las comunidades autónomas.

Por ello, la previsión de ingresos deberá realizarse con criterios de prudencia y manteniendo un margen de seguridad en la planificación del gasto.

La orden establece que los Presupuestos deberán elaborarse conforme a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Además, los distintos departamentos y entidades tendrán que revisar sus programas de gasto para evaluar la prioridad, necesidad y sostenibilidad financiera de las actuaciones previstas, justificando las variaciones más relevantes respecto a ejercicios anteriores.

El texto refuerza también la planificación y presupuestación por objetivos.

Cada programa deberá definir de forma clara sus metas, actuaciones e indicadores, con el fin de mejorar la relación entre las prioridades de actuación, la asignación de recursos y la evaluación de los resultados obtenidos.

La orden concede asimismo un papel destacado a la programación de los fondos europeos y a la coordinación entre la planificación presupuestaria y la contratación pública, con el objetivo de optimizar la gestión de los recursos y reforzar la planificación de las políticas públicas.

En cuanto al calendario, las propuestas de ingresos deberán remitirse antes del 6 de julio de 2026, mientras que las de gasto tendrán como fecha límite el 22 de julio.

Las memorias, fichas de objetivos e indicadores y las propuestas de modificación del texto articulado deberán presentarse antes del 28 de julio.

Ese mismo plazo será aplicable a la documentación correspondiente a sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y otras entidades del sector público autonómico.

Con toda esta documentación, la Dirección General de Presupuestos elaborará el anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2027, que posteriormente será elevado al Gobierno de Aragón para su aprobación y posterior remisión a las Cortes de Aragón.