Furor por conseguir unas gafas para ver el eclipse dos meses antes: "Se agotaron en cuanto las pusimos a la venta"

Gafas con filtro para ver el eclipse que venden en Óptica Liince en Zaragoza E.E.

Hay una fecha que está marcada en el calendario de Aragón este año. El 12 de agosto no se trata de un día cualquiera ya que se vivirá tras más de 100 años un eclipse solar total que será visible en el territorio nacional y, sobre todo, en la comunidad.

El Gobierno de Aragón y la Delegación del Gobierno en Aragón se encuentran en pleno periodo organizativo para que en un periodo en el que se esperan grandes multitudes todo esté controlado.

Teruel será así el territorio aragonés que congregará la mayor concentración al encontrarse los mejores puntos de observación, la propia Agencia Espacial Europea ha elegido el Observatorio Astrofísico de Javalambre en Teruel para su retransmisión.

Zaragoza también se ha situado como uno de los puntos estratégicos y en Huesca se verá en mejor o peor medida según donde se esté ubicado.

Pero para poder disfrutar y, sobre todo, observarlo plenamente y con seguridad, las gafas con filtro protector se han convertido en el complemento imprescindible para cuando se forme el eclipse total.

A pesar de que quedan dos meses para que ocurra, los interesados ya están a la caza de unas gafas homologadas con filtro protector y ante esto las ópticas han comenzado a suministrarse de este artículo para sus clientes.

"Desde hace casi dos meses vienen la gente preguntando por ellas", comenta un trabajador de Óptica Liince, ubicada en la calle de María José Lacarra de Miguel en Zaragoza.

Esta óptica comenzó a recibir hace unas semanas estas gafas, aunque en pequeñas dosis. Si bien al parecer ya hicieron corto en el primer día: "En que las pusimos a la venta, se agotaron todas", indica.

Este repunte ha hecho que semanalmente reciban un pedido de este producto en específico ya que la gente sigue entrando por su puerta para hacerse con una de ellas, en definitiva, confiesan desde Óptica Liince que están "teniendo una tremenda aceptación".

Si bien reciben estas ventas con mucho gusto reconocen que ha sido una sorpresa: "Nos extraña que a tantos días que quedan para que ocurra no paren de venir a preguntar".

Así, esta es una de las ópticas donde se pueden encontrar por un módico precio de 2 euros y esperan que las compras se animen más: "En cuanto se acerque la fecha, la gente de última hora vendrá".

Quienes tienen, de momento, todo agotado es Óptica Universitaria en paseo de la Independencia. "La gente ya está preguntando por ellas y de hecho es que tampoco tenemos muchas unidades y se acaban", indica Silvia Espeleta, oculista de esta óptica.

De esta forma, están recibiendo de treinta en treinta y vuelan ya que en este momento de la entrevista "las tenemos agotadas".

Estas gafas, según explica esta experta, no son unas cualquiera ya que no sirven realmente para ver por ellas: "Filtran mucha más parte del espectro. Una gafa de sol normal te filtra parte del ultravioleta, pero no se puede mirar al sol con las gafas de sol normales", explica.