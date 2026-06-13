Las obras de la Torre del Agua superan ya el 30%: unas 50 personas trabajan en su reconversión

Las obras de reconversión de la Torre del Agua, uno de los símbolos arquitectónicos más icónicos del recinto Expo de Zaragoza, avanzan según "el calendario previsto" -enero del 2027- y supera ya el 30% de ejecución.

Así lo detallan a este diario desde el Gobierno de Aragón, y puntualizan que más de medio centenar de operadores trabajan actualmente en una actuación que convertirá este emblemático edificio en el denominado Faro de la Logística, un espacio de referencia para los sectores estratégicos de Aragón a partir de enero de 2027.

Una apuesta por una emblemática infraestructura que, junto al resto del recinto de la Expo, cumple 18 años este domingo. Años en los que ha sido el epicentro de grandes citas como la del Golf 7 de Volkswagen, quizás la más recordada.

También ha servido como espacio de otros grandes actos, como la presentación de la inversión milmillonaria de Amazon en Aragón y otros vinculados a la Agenda 2030.

Ahora, después de tanto, dará un cambio total. No tanto por su apariencia, que también se remodelará significativamente, sino por su uso. Ya que lo hasta ahora puntual, se volverá, en 2027, en lo habitual.

La aspiración es que la Torre, con su conversión a Faro Logístico de la ciudad, se convierta en el nuevo espacio de moda en Zaragoza.

El proyecto cuenta con una inversión global de 11,2 millones de euros financiada por el Ejecutivo autonómico a través de Expo Zaragoza Empresarial.

La intervención, señalan, permitirá transformar los cerca de 14.000 metros cuadrados de la torre en una infraestructura inteligente y multifuncional orientada a impulsar tres ámbitos clave de la economía aragonesa: la logística, la energía y el agua.

En el caso de la logística, se trata de un sector que representa actualmente el 7,7% del Producto Interior Bruto regional.

Los trabajos

Los trabajos, aseguran desde el Gobierno de Aragón, avanzan en todas las alturas del edificio y ya han alcanzado algunos de los hitos más visibles de la obra.

Entre ellos destaca la instalación de una grúa de gran tonelaje en la cubierta, diseñada específicamente para soportar rachas de viento de hasta 170 kilómetros por hora.

Esta infraestructura permitirá construir un nuevo mirador acristalado de 360 grados que estará abierto a la ciudadanía y que se convertirá en uno de los principales atractivos del renovado edificio.

La idea es que esta azotea se convierta en una planta más de la Torre, a la que podrán acceder un máximo de 206 personas. El proyecto cuenta, además, con cubierta, climatización, baños y conexión eléctrica en esta última planta.

Los esfuerzos en esta zona se concentran ahora "en la ejecución de la estructura de apoyo del futuro mirador, así como en la adaptación de dos de los sistemas de elevación a la normativa vigente en materia de seguridad contra incendios", concretan las mismas fuentes.

Paralelamente, se trabaja en la integración de las nuevas instalaciones técnicas con las ya existentes en el inmueble. Ya que no solo se transformará la parte superior de la Torre del Agua, también se llevará a cabo una profunda modernización del resto de pisos.

Así, desde el Ejecutivo aragonés confirman que se trata de un trabajo paralelo que busca integrar las nuevas instalaciones técnicas con las ya existentes. Unos cambios que no son pocos teniendo en cuenta que el edificio, a excepción de algunos eventos, ha estado prácticamente cerrado durante estos años.

El proyecto

La idea es que zaragozanos y turistas puedan acceder a la parte superior, donde podrán disfrutar de las privilegiadas vistas que ofrece el edificio, pero que para comer y cenar el mirador estará ligado al restaurante de la planta 23, lo que permitirá dar comidas y cenas hasta a 225 personas e incluso tomar café.

En total habrá cuatro plantas que podrán acoger diferentes actos, que se distribuirán en cada nivel según la funcionalidad de los mismos.

En la planta baja se van a desmontar las antiguas salas y se generarán otras más grandes para reuniones, eventos y formaciones. Además, se han ampliado los baños en previsión de que esta zona sea utilizada por un mayor número de personas y se ha modificado la entrada trasera.

Los cambios llegarán, también, a la planta 7, donde descansa el Splash, la gigantesca gota de agua diseñada por Pere Gifre. El espacio quedará más abierto y tendrá más iluminación exterior.

Asimismo, está previsto actuar en los descansillos que van de esa planta 7 a la 23, haciendo un total de 7 plantas intermedias que sumarán unos 2.500 metros cuadrados al conjunto.

El proyecto contempla además una profunda modernización de la iluminación exterior de la torre.

50 operarios

La plantilla de obra supera actualmente los 50 operarios, una cifra que aumentará en las próximas semanas con la incorporación de nuevos profesionales para abordar la construcción de la estructura metálica de la nueva planta destinada al mirador.

Desde Expo Zaragoza Empresarial destacan que el calendario se mantiene "sin desviaciones" y que la previsión es concluir la readecuación integral del edificio durante la primera quincena de 2027.

El presidente de la entidad y consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, ha subrayado la importancia estratégica de la actuación. "La Torre del Agua no podía seguir siendo un gigante dormido que contemplara con nostalgia el paso del tiempo. Existía una firme determinación política de acometer las inversiones necesarias para devolver el protagonismo a los grandes iconos de la Expo", ha señalado.

Ha destacado además que la intervención permitirá recuperar un edificio de referencia internacional y dotarlo de una nueva función económica. "No solo recuperamos un emblema arquitectónico galardonado, sino que lo convertimos en un faro inteligente capaz de proyectar al mundo el liderazgo de Aragón en logística y gestión de recursos", ha afirmado.