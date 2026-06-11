Luz verde a la comisión de investigación de las orgías de Ábalos en Aragón: PP y Vox la aprueban con el apoyo del PSOE

Pilar Alegría en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón Cortes de Aragón

PP y Vox han sacado adelante por mayoría la apertura de una Comisión de investigación por las dos orgías del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que presuntamente se dieron en Aragón, tanto en el Parador de Teruel como en el NH Collection Gran Hotel en Zaragoza.

No ha salido solo con el apoyo de la derecha sino que como ya anunció Pilar Alegría, el PSOE también ha votado a favor, al igual que CHA y Aragón Teruel Existe. El único partido que se ha abstenido ha sido Izquierda Unida.

La portavoz del PP, Elena Allué, ha incidido que la creación de esta comisión tiene como objetivo “exigir transparencia y de limpieza”. Asimismo ha reiterado que se trata, igualmente, de una iniciativa “que no debería ser necesaria en una democracia normal”.

Por ello, ha subrayado que esta comisión busca “conocer la verdad” ante las informaciones conocidas en los últimos meses que "dibujan un escenario insoportable para una democracia”.

“Mientras millones de españoles quedaban confinados, familias enteras no podían despedir a sus seres queridos, autónomos cerraban sus negocios y cumplían con las restricciones de movilidad, se habrían utilizado recursos públicos y se vulneraban las restricciones de movilidad por parte de un cargo público”, ha manifestado Allué.

Ante estos hechos, la portavoz del PP ha incidido en que “las Cortes tienen el derecho y la labor moral de investigar qué ocurrió”.

De igual forma, Allué ha aprovechado su intervención para volver a incidir en la posición de Pilar Alegría en este asunto.

Así ha acusado a la que en su momento fue “la máxima autoridad del Estado en Aragón” de mentir: “Mintió, protegió las andanzas de su jefe de filas y miró para otro lado. Usted lo tuvo que saber porque si no sabía nada es muy grave y si sabía algo y calló es mucho peor”.

La misma línea ha presentado el portavoz de Vox, Santiago Morón, que ha exigido “responsabilidades políticas”.

Igualmente ha acusado al PSOE de echar balones fuera en el territorio aragonés: “Ustedes con los viajes de Ábalos quieren que se condene al exministro pero que no salpique a nadie más, que se considere una manzana podrida”.

Así, Morón ha subrayado que “quedan muchas cosas por aclarar”; entre ellas ha enumerado el desplazamiento de las prostitutas y las personas que trataron de tapar lo ocurrido en el Parador de Teruel.

“¿A qué se dedicaba la delegación, a comprobar los aforos en bautizos o comuniones o a multar a quien paseaba el perro sin mascarilla? Es lo último que nos faltaba por saber en una gestión de la COVID en la que se planeaban orgías cuando nosotros no podíamos tomar una caña en el bar”, ha reprochado Morón.

"Paripé político"

Por su parte, la portavoz socialista, Pilar Alegría, ha vuelto a reiterar su apoyo a la comisión impulsada por PP y Vox. "Les decimos que sí porque no hay nada que tapar, ni esconder y por eso para dar paso a la transparencia ahí estamos", ha incidido la portavoz.

Si bien, Alegría ha sido contundente con ambas agrupaciones, a las que ha acusado de "condenar a una mujer por unos hechos que supuestamente de haberse cometido los hizo un hombre".

"Si tienen tan claras esas pruebas, que se mintió, que se tapó por qué no han puesto todas esas pruebas a disposición judicial", ha reprobado Alegría.

Por todo ello, la portavoz socialista ha denunciado que la comisión tiene como objetivo "generar ruido": "Esta comisión es un paripé, un show político en el que está inmerso PP y Vox que pretende señalar y generar ruido y evitar que se hable de los temas que de verdad le importan a los aragoneses".

Desde CHA, Mary Carmen Bozal, ha puesto el foco en las mujeres: "Asistimos a una situación en el que las mujeres aparecen en el centro del debate político pero solo para atacar a un adversario".

Así, ha incidido que "las mujeres prostituidas no son una arma parlamentaria, no son un argumento para tener un titular, son víctimas".

Pilar Buj, portavoz de Aragón Teruel Existe, ha puesto el foco en la "dudosa" viabilidad de la comisión: "PP y Vox no plantean una investigación, plantean un paripé solo para hacer ruido y hacer campaña por Feijóo y Abascal". Así ha incidido en que se "preocupen de verdad por Teruel y arreglar sus carreteras tercermundista".

Por su parte, la portavoz de IU, Marta Abengochea, ha acusado a ambos grupos parlamentarios de la derecha que se "están agarrando a un clavo ardiendo en su tarea de derribo de un Gobierno legítimo que tiene sus más y sus menos".