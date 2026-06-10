Vox ficha a María Nogueras como directora general de Turismo y Hostelería: sustituirá a Jorge Moncada

María Nogueras, nueva directora de Turismo y Hostelería. E. E.

Vox ha fichado a la zaragozana María Nogueras Edo como directora general de Turismo y Hostelería en sustitución de Jorge Moncada, fichado por Jorge Azcón la pasada legislatura.

Nogueras es doctora 'cum laude' en Patrimonio, Sociedades y Espacios de Frontera y ha ejercido de profesora en la Escuela de Turismo de Zaragoza.

El partido de Abascal también ha confirmado Raúl López como desregulador, un puesto de nueva creación que se encargará de simplificar la Administración.

En las áreas del PP, los cambios se centran en los departamentos de Sanidad y Educación.

En el primero cesa la directora general de Cuidados y Humanización, Estíbaliz Tolosa, y se nombra a Cristina Sarasa.

Mientras, en Educación, José María Cabello Sáenz de Santa María deja de ser director general de Personal, Formación e Innovación y asume el cargo Ana Eva Tejedor.

En esta ocasión, la dirección general será exclusivamente de Personal, perdiendo el apellido de 'Formación e Innovación'.

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María Nogueras Edo (Zaragoza, 1994)