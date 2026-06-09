Vox empieza a meter la tijera en Aragón: cancela un convenio de Cooperación al Desarrollo que "ha costado 678.000 euros"

Vox comienza a meter la tijera en Aragón. Su primer recorte tiene de destino la Universidad de Zaragoza, en concreto, la partida de 30.000 que estaba recogida en las cuentas del Ejecutivo autonómico para financiar la cátedra de Cooperación al Desarrollo y que "ha costado 678.000 euros en siete años".

Así lo ha anunciado este martes el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco.

Ante este cambio, esos fondos serán destinados a servicios sociales de "prioridad nacional", que redunden directamente en los habitantes de Aragón "contribuyendo a reforzar políticas de acción social, en especial en materia de ancianos y personas discapacitadas".

Se trata así del primer recorte de estas características que se enmarca dentro del pacto que señalaba que se iba a mantener la subvención "en el mínimo legal".

Una medida que indicaban que se aplicaría en todos los presupuestos elaborados conjuntamente. Sin embargo, aún no hay presupuestos elaborados y Vox ya ha metido la tijera.

“Son muchísimos los aragoneses que están en situaciones de dificultad y a los que tenemos que atender de forma prioritaria, estamos desbloqueando la apertura de residencias de ancianos que llevan años cerradas o paralizadas a la espera de ser abiertas, estamos revisando los acuerdos con entidades sociales en el campo de la discapacidad y tenemos que marcar un orden de prioridades que pasa por atender a nuestra población”, ha defendido Nolasco.

Según informa el departamento de Bienestar Social, la decisión ha sido comunicada por el Gobierno de Aragón en la reunión celebrada este martes por la Comisión Mixta de seguimiento de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo que se creó tras un convenio inicial firmado por el Ejecutivo autonómico en 2008 y que se había ido renovando año tras año hasta la actualidad, hasta el cambio de Gobierno que se sustanció en Aragón hace un mes.

"Sólo en los siete últimos años esta cátedra de Cooperación al Desarrollo le ha costado al Gobierno regional 678.000 euros, mientras al mismo tiempo se les está diciendo a miles de aragoneses que no se les puede atender en sus necesidades porque no hay presupuesto suficiente. Esto, evidentemente, no es de recibo”, ha indicado Alejandro Nolasco.

El vicepresidente Nolasco ha incidido que el Gobierno de Aragón “ya financia anualmente con más de 270 millones de euros anuales a la Universidad de Zaragoza, que es quien tendrá que decidir si mantiene o no esa cátedra de Cooperación al Desarrollo atendiendo a los recursos de que dispone el campus aragonés”.

Según el presupuesto de la Universidad de Zaragoza para 2026, durante el presente ejercicio manejará un total de 390,53 millones, de los que algo más de 273 le llegan del Gobierno de Aragón.

“Desde la Consejería responsable de los servicios sociales no tiene sentido mantener un gasto extra en un convenio con la Universidad sobre cooperación al desarrollo que no encaja en las múltiples prioridades que tiene que atender esta Consejería para cubrir las necesidades de los aragoneses. Esto es prioridad nacional: atender primero a los nuestros y reducir gastos que no son prioritarios y que no redundan directamente en los nuestros”, ha sostenido el vicepresidente.

“Todo esto, además, en un momento en el que Aragón, como el resto de España, sufre una invasión migratoria de un coste social y económico enorme que es cada vez más inasumible”, ha concluido el vicepresidente aragonés.