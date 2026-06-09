Jorge Azcón: "Estudié derecho porque me encantaban las películas de abogados y me gustaba debatir"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, junto al periodista Miguel Zanzudo en el ciclo 'Universidad y Gobernantes' Fabian Simón

El presidente de Aragón tenía "muy claro" su futuro académico. Licenciado en Derecho en la Universidad de Zaragoza, Jorge Azcón encaminó su carrera profesional a una temprana edad.

"Estudié derecho porque me encantaban las películas de abogados y me gustaba debatir", ha expresado el presidente de Aragón en la primera entrevista del ciclo 'Universidad y Gobernantes' organizado por ESIC junto a Ibercaja, celebrado en el Espacio Xplora de Zaragoza.

La entrevista, liderada por el periodista Miguel Zanzudo, se ha centrado en la época estudiantil del líder del Ejecutivo aragonés, así como en su visión de futuro para los jóvenes que escuchaban atentos a Azcón.

Asimismo, ha recordado sus inicios en el mundo del derecho y cómo se dio cuenta de que su vocación principal era la política: "En el colegio, cuando se hacían dinámicas de debate, me entretenía mucho y pensaba que lo que me gustaba era derecho, pero era la política lo que me gustaba".

Más allá de su época universitaria, Azcón ha hecho un balance de cómo se debe gobernar y el trabajo que se debe hacer para llegar hasta ello. "Tienes que tomar la decisión de que quieres ser un líder. Gobernar no es una ciencia erigida para unos pocos, todos podemos serlo", ha incidido.

En esta línea, el presidente del Gobierno de Aragón ha insistido que para liderar y tomar decisiones debe primar "el sentido común" y "una vocación de interés público y defender el interés general".

"El sentido común es lo que beneficia al conjunto completo de la ciudadanía, a una mayoría de los ciudadanos salgan beneficiados", ha compartido.

De igual forma ha subrayado que aunque "es muy fácil decirlo, difícil aplicarlo".

Al igual, preguntado por Zanzudo ha confesado que, a pesar de ahora otorgar el cargo de presidente, recuerda con cariño su época como alcalde de Zaragoza: "Disfruté los años de alcaldía. No solamente pienso que cumplí un objetivo sino también que hicimos muchas cosas bien".

Los trabajos del futuro

Haciendo referencia al título que lleva la charla, Azcón ha reflexionado del futuro de los jóvenes: "Las universidades tienen que estar muy atentas a las necesidades del mercado laboral y a la sociedad".

Así, ha destacado el incremento de plazas en titulaciones sanitarias como Medicina tanto en Zaragoza, Huesca y Teruel, al igual que las ingenierías ya que, a su juicio, "las carreras de ciencias van a tener una demanda en el futuro mayor que antes".

Por ello, Azcón ha expresado que se ha puesto como meta "crear puestos de calidad de cara al futuro y bien remunerados ya que es un éxito y una de las claves del futuro".

Jorge Azcón ha sido el primero de los cuatro dirigentes políticos que van a pasar por el ciclo impulsado por ESIC e Ibercaja 'Universidad y Gobernantes'. Al presidente del Gobierno le seguirán la presidenta de las Cortes, María Navarro; el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán y; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.