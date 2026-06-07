La revolución en los implantes cocleares llega a Aragón: así es el novedoso aparato que ya se pone en el Hospital Clínico

El Hospital Clínico de Zaragoza ha realizado este año su primer implante coclear inteligente Nucleus Nexa, una nueva tecnología orientada a personalizar la experiencia auditiva de los pacientes con pérdida auditiva severa y a facilitar futuras actualizaciones tecnológicas del dispositivo.

La primera intervención tuvo lugar el pasado mes de febrero en este centro hospitalario zaragozano, referente en Aragón en implantación coclear y sede de la Unidad de Implantes Cocleares de la Comunidad Autónoma.

El nuevo dispositivo, denominado Nucleus Nexa CI1032, incorpora avances tecnológicos que permiten adaptar el rendimiento auditivo a las necesidades específicas de cada usuario.

Entre sus características, destaca la posibilidad de almacenar de forma segura los mapas auditivos en la memoria del propio implante inteligente, así como la capacidad de incorporar futuras mejoras tecnológicas sin necesidad de sustituir el dispositivo.

El doctor José Ignacio Alfonso Collado, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, ha señalado que esta tecnología “representa una evolución hacia la personalización total” y permite ofrecer “una experiencia auditiva cada vez más natural y cómoda para el paciente”.

El especialista ha destacado además que la incorporación de nuevas tecnologías permite mantener a la sanidad pública aragonesa “a la vanguardia de la innovación tecnológica aplicada a la asistencia sanitaria” y continuar mejorando la calidad de vida de las personas con sordera.

La Unidad de Implantes

El implante coclear constituye una de las principales herramientas terapéuticas para pacientes con pérdida auditiva profunda o severa, permitiendo recuperar capacidad de comunicación y mejorar la integración social y la autonomía personal.

La Unidad de Implantes Cocleares de Aragón, coordinada desde el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, ha atendido a cerca de 1.000 personas implantadas desde su creación.