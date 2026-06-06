Sergio Muñoz (53), trasplantado de corazón: "Te entran muchas ganas de vivir y disfrutar de cosas que antes dejabas pasar"

Sergio Muñoz tiene una fecha grabada en la memoria. El 9 de julio de 2025 no es un día cualquiera para este zaragozano, ya que supuso una nueva oportunidad de vivir gracias a un trasplante de corazón.

Este hombre de, en esos momentos, 52 años vio truncada su rutina cuando el 14 de abril sufrió un infarto que le dejó un mes en la UCI del Hospital Universitario Miguel Servet: "Estaban todos muy preocupados porque en los primeros días parecía que no iba a salir", recuerda Sergio.

Contra todo pronóstico, Sergio despertó del coma inducido tras someterle a una intervención quirúrgica de urgencia. Una vez que despertó y fue trasladado a planta, comenzaron las pruebas para ver la respuesta del corazón de Sergio.

"Estuve una semana y ya vieron que el corazón no respondía. Se había quedado muy débil, a un 30-35% y no reaccionaba a la medicación. Ahí fue cuando me plantearon la posibilidad del trasplante", cuenta.

Una posibilidad que le pusieron a su disposición los médicos un viernes "y un día después ya les dije que adelante": "Si ellos veían que era lo adecuado, yo confiaba en ellos", reafirma. Si bien fue una noticia de gran impacto ya que "da vértigo".

9 de julio

Tras el sí de para el trasplante, comenzó todo un periodo de pruebas, pero lo más angustioso fueron dos días en el que por complicaciones tuvo que pasar por quirófano tres veces. Después de eso ya comenzó el periplo de espera de un corazón desde una habitación en la UCI.

"Yo me encontraba dentro de la gravedad bien, pero la espera al final se hizo muy larga", cuenta sobre esos días. Así, 50 días después de que entraran en la lista de trasplantes con prioridad urgente le llamaron con que había una posibilidad de un corazón compatible.

Un momento que recuerda con viveza: "Me acuerdo totalmente que llegó el médico de guardia para decirme que podía llegar un corazón, pero había que mirar si era compatible". Unas horas que indica que fueron de "las peores" ante la incertidumbre de si la espera había llegado a su fin.

Sergio Muñoz junto a una compañera de la Asociación Aragonesa de Enfermos y Trasplantados de Corazón Virgen del Pilar E.E.

Aunque fueron horas de angustia, se convirtió en realidad y alrededor de las nueve de la noche Sergio entró a quirófano por casi diez horas.

Tras ser operado y haber salido todo bien, este zaragozano ensalza el altruismo de la gente. "Te das cuenta de la importancia que tiene de verdad la donación de órganos", subraya.

Asimismo, haber pasado por todo este proceso confiesa que le ha abierto los ojos: "Te cambia la mentalidad y le das importancia a otras cosas que antes dejabas pasar y te entran muchas ganas de vivir".

Un proceso largo

A pesar de que la operación y la donación por el momento apunta a que ha salido bien y no hay signos de rechazo, el proceso de rehabilitación es un camino largo.

Sergio ha pasado por casi cinco meses de rehabilitación cardiaca, pruebas de biopsias para controlar el trasplante y un trabajo de superación personal.

"Al principio me cansaba mucho, andaba muy poco y despacio", recuerda sobre los primeros días. Ahora trabaja para fortalecerse aunque duda: "No sé si llegaré a estar como antes o no".

Así, teme por no poder volver a su trabajo habitual de pintor en la construcción. Si bien, Sergio se mantiene optimista y continúa junto al apoyo de su familia recuperándose y con ganas de exprimir la vida.