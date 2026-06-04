CSIF denuncia el aumento de las listas de espera en Oftalmología en Calatayud: 112 días para una consulta

CSIF denuncia la situación del Servicio de Oftalmología del Hospital Ernest Lluch de Calatayud. El sindicato recalca que la actividad asistencial se ha visto "gravemente reducida por la gestión de los recursos de FEA de Oftalmología, con un impacto directo sobre los pacientes y listas de espera".

Las mismas fuentes indican que se han podido programar 2 de los 8 quirófanos mensuales asignados al servicio y denuncian que permanecen sin cobertura dos consultas semanales. "No existe una respuesta adecuada para la atención urgente oftalmológica en determinados periodos", señalan.

De esta forma reclaman que "está provocando un incremento progresivo de las listas de espera quirúrgicas y de la demora en consultas". Las consecuencias indican que está afectando tanto para pacientes derivados desde Atención Primaria como para revisiones especializadas.

Así, se alcanza una demora media de 112 días para una atención en consultas cuando hace menos de un año la demora era de 39 días.

CSIF considera que esta situación no es fruto de la falta de voluntad de los profesionales ni de los equipos directivos implicados, sino de "una decisión organizativa errónea y mantenida" por parte de la Gerencia del Sector Zaragoza 3 y Sector Calatayud.

"Está provocando el deterioro de un servicio que hasta ese momento había funcionado de forma controlada por la colaboración entre el Hospital de Calatayud y HCU Lozano Blesa", señalan.

Desde el sindicato inciden que esta situación de "falta de soluciones reales" está teniendo consecuencias sobre la población de Calatayud, que ve como disminuye su actividad asistencial, aumentan las demoras y se debilita un servicio esencial.

Por todo ello, CSIF exige al Servicio Aragonés de Salud que intervenga de forma inmediata, que actúe con criterios organizativos responsables y que se deje de trasladar a los profesionales las consecuencias de las decisiones tomadas desde la Gerencia del Sector.