El Gobierno de España contesta a Nolasco por la expulsión de menas y las pruebas de edad: "Fuegos de artificio de manual"

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, en una imagen de archivo. Delegación de Gobierno

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha respondido con dureza este miércoles al vicepresidente y consejero de Desregulación y Bienestar Social, Alejandro Nolasco.

En su opinión, el líder de Vox ha escenificado "un episodio de distracción y fuegos de artificio de manual" al anunciar la expulsión de un menor extranjero no acompañado que dijo tener 13 años y, en realidad, rondaba la veintena.

Beltrán ha querido dejar claro que aunque "el señor Nolasco y Jorge Azcón aseguraron que se iban a oponer por todos los medios a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes mayores o menores de edad”, los menores han seguido llegando a Aragón con Nolasco de vicepresidente y el Gobierno de Aragón los ha acogido, como marca la ley y como no puede ser de otra manera.

"Firmaron un acuerdo que sabían que no se podía cumplir", recalcaba.

Para la Delegación, lo que ha hecho Nolasco ha sido buscar el subterfugio de la edad y "está haciendo de la excepción la regla".

"El reparto de menores sigue un protocolo riguroso con el papel garantista que ejerce la Fiscalía de Menores. Como ha ocurrido siempre, si ha habido algún caso que generara duda, se hacen las pruebas pertinentes", agregaba.

En este sentido, ha invitado al vicepresidente a que todas las semanas comparezca para decir cuántos menores han resultado ser mayores de edad.

"Le pido que nos informe puntualmente de los resultados de esas pruebas a todos los ciudadanos y que nos diga dónde se están haciendo esas pruebas y qué coste tienen", afirmaba.

Para él, Azcón no puede mirar hacia otro lado cada vez que uno de sus socios protagoniza un nuevo disparate: "Su silencio empieza a ser tan elocuente como los excesos verbales de su socio".

Refuerzos para evitar fraudes

El propio presidente de Aragón se ha referido a la polémica a preguntas de los periodistas. El dirigente popular ha recalcado que las pruebas ya se venían haciendo.

"Las obligaciones que tiene la administración respecto de un menor no tienen absolutamente nada que ver con lo que son personas adultas ni con lo que son personas mayores", recordaba.

La idea ahora es que esas pruebas se puedan generalizar para que los mayores de edad no se hagan pasar por menores. "Vamos a reforzarlas para que no haya fraude", indicaba.

El objetivo último es que en caso de duda o de indeterminación sean los forenses quienes determinen si esas personas son menores o son mayores para saber cómo les tiene que atender la comunidad autónoma.