La PAU 2026 comienza entre nervios y muchas ganas de acabar los exámenes: "Nos espera el mejor verano de todos"

El Campus San Francisco de Zaragoza se ha convertido en un hervidero de estudiantes nerviosos. El motivo no es otro que el pistoletazo de salida de los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad.

A las puertas de las diferentes facultades esperaban cientos de estudiantes a punto de comenzar el primer examen de la jornada a las 9.30 con Lengua Castellana y Literatura. Una primera prueba que ha desvelado los nervios y las ganas de acabar.

Un sentimiento muy visible en Isabel y Lucía, estudiantes del Colegio Sansueña de Zaragoza: "El ambiente de toda la gente agobia un poco aunque estés tranquila", confiesan. Durante este tiempo señalan que han sido "demasiadas horas de preparación" por lo que tienen "muchas ganas de acabar".

"No hemos pisado la calle en todo el fin de semana y durante el curso ha sido más o menos igual", señalan. Y es que estas dos jóvenes tienen un objetivo muy fijo. Isabel espera estudiar Medicina y Lucía está entre Arquitectura o Ingeniería Civil.

Algo más tranquila a las puertas de la Facultad de Ciencias está María, del IES Rosa Moras: "La nota no la necesito, pero por orgullo propio quiero sacar buenas notas".

De esta forma, María confiesa que tiene una buena base de Bachillerato lo que "me da tranquilidad", si bien los nervios no se escapan "por no haber vivido nunca algo así".

Aun así reconoce que tiene especial miedo a lo que pueda encontrarse en el examen de Matemáticas. Aunque esté en el primer día ya mira el final de los exámenes: "Bachillerato ha sido mucha currada y ahora ya solo queda el final para vivir el mejor verano de todos", señala María.

Unas vacaciones que comienzan esta misma semana al acabar los exámenes con el tradicional viaje a Salou "toda una semana".

Con confianza arrancaba la jornada de exámenes Aitana, del IES Rosa Moras: "Han sido bastantes horas de estudio y confío en que vaya a salir bien". Aunque bien señala que "tendría que haber dormido más".

Esta joven estudiante además señala divertida que cuenta con el apoyo de su abuela: "Mi yaya ha rezado mucho". Así, espera que el año que viene pueda cursar Biología sanitaria.

Mucho más tranquilos se mostraban ante las puertas de la Facultad de Filosofía y Letras Nacho, Arnau y Pablo, estudiantes del IES Sagrada Familia: "Es un examen que nos lo jugamos todo, pero estamos preparados".

7.144 alumnos

Para que estos estudiantes puedan desarrollar sus pruebas de forma correcta hay todo un engranaje de personas que se dedican durante todo el año para dar forma a los exámenes.

"Las dimensiones de esta prueba excede a la rutina normal de la Universidad", señala Miguel Ángel Barberán, vicerrector de Estudiantes y Empleo. Así se ha movilizado a 1.000 profesionales, entre ellos un total de 350 vocales de correctores y 160 vigilantes distribuidos entre 12 tribunales en todo Aragón.

Así, esta gran prueba tiene el reto además de acoger a casi 400 estudiantes más que el año pasado lo que es un total de 7.144 estudiantes. Por provincias, en Huesca se presentan 1.122 estudiantes, en Teruel 530 y Zaragoza 5.492.

Los resultados podrán ser consultado a partir del 10 de junio a través de la página web de la Universidad de Zaragoza.