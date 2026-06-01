Aragón se prepara para el eclipse total del 12 de agosto: así serán los siete puntos de observación seguros

Aragón se va a convertir este 12 de agosto en el punto de referencia para vivir un "evento sin precedentes" como es el eclipse total. Ante este evento natural que solo durará 90 segundos todas las instituciones se han movilizado para una planificación detallada ante la masiva masa de turistas.

Las estimaciones hablan desde 4 millones de personas que estimó Delegación de Gobierno a las 250.000 a 400.000 que esperan desde el Gobierno de Aragón.

El volumen de visitantes ha hecho que desde el Gobierno de Aragón se trabaje un plan estratégico para que la Comunidad sea capaz de gestionar sin riesgos este evento natural para ser capaz de anticipar los posibles impactos "para disfrutar sin incidentes".

Un plan que se basa en ocho líneas de trabajo como lo ha expuesto el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero.

Clavero ha matizado que se trata de un plan que se lleva trabajando desde 2024 "de manera discreta". Así el objetivo se ha concentrado "en establecer estrategias de gestión y planificación para que la gestión institucional y la seguridad sean los vertebradores".

Los esfuerzos por parte de la DGA se concentran en el establecimiento de diferentes puntos de visión oficial para la observación del eclipse. Así como una serie de recomendaciones que van en línea para una observación segura, una ordenación del tráfico para facilitar la movilidad por los municipios y una protección de las masas forestales por posible riesgo de incendio que supondrá la limitación de acceso que se encuentren en alto riesgo de incendios como a los espacios naturales protegidos.

Además también se va a trabajar en el control de espectáculos públicos que se van a llevar a cabo en esos días y que como Clavero ha señalado tienen constancia de eventos "legales e ilegales".

Desde el punto de vista sanitario han establecido un plan sanitario global para los puntos de observación que va a contar con zonas sanitarias compuestas por personal sanitario, ambulancia y botiquín.

Del mismo modo, han establecido un desarrollo normativo ligado a los riesgos de las consecuencias del incremento del número de personas. Todo ello se suma a una divulgación de información en los puntos oficiales y en los centros educativos que cuenta con la distribución de gafas homologadas para ver el eclipse con seguridad.

El director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero Cortes de Aragón

7 puntos de observación

Aragón es la única comunidad que ha establecido siete puntos de observación oficial del eclipse con el fin de de controlar a la masa de visitantes. Así estos se han establecido en relación a la capacidad de aforo.

Calamocha y Alcañiz está previsto que tengan una capacidad para acoger 15.000 personas. Monreal del Campo y el Polígono Industrial de Épila con 10.000 personas. Y los puntos de Ariza, Cariñena y la Estación de esquí de Javalambre con 5.000.

Según ha detallado Clavero, estos puntos van a estar preparados y compuestos por una zona de información con divulgación desde el punto de vista turístico y de prevención.

Además de una zona sanitaria, servicios básicos como puntos higiénicos y contenedores. Asimismo se va a instalar carpas para generar sombra ante las altas temperaturas y la incidencia del sol y una pantalla gigante para disfrutar del eclipse.

Todo ello acompañado con la presencia de técnicos de Protección Civil, bomberos y personal de Infoar.