Vox niega una brecha con el PP por la seguridad en los centros de menores, pero sigue exigiendo presencia policial

Después de declaraciones y comunicados a lo largo de este miércoles, el líder de Vox y vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha negado que exista una brecha con el PP por la seguridad en los centros de menores, aunque sigue exigiendo una mayor presencia policial en estas instalaciones.

El incidente de un menor marroquí en un centro de menores abrió la veda, con Nolasco reclamando más seguridad en estos espacios, incluso con la presencia de la Policía Adscrita. Desde el PP, la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, negó esta posibilidad.

Tras esa negativa de Vaquero, desde Vox se emitió un comunicado, en el que se aseguró que, si no se activaba a la Unidad Adscrita, se buscarían otras opciones.

24 horas después, el propio Nolasco ha atendido a los medios de comunicación para negar que exista una “crisis” o “colisión” en el seno del Gobierno bipartito a raíz de esta cuestión, aunque remarca que el aumento de la seguridad en los centros de menores “está en el pacto de Gobierno”.

“El PP lo va a hacer, igual que lo vamos a hacer nosotros. Luego ya veremos las competencias y cómo lo hacemos, pero hay comunicación directa entre los consejeros y, por tanto, vamos a reforzar la seguridad en los centros”, ha asegurado Nolasco.

Así, sea o no con la Policía Adscrita, desde Vox se van a explorar “muchas vías” para que haya mayor presencia policial, “con medios públicos y medios privados”.

“Nosotros no vamos a esperar a que maten a una educadora o que haya una violación o a que haya un incendio, otro incendio, que sería el tercer incendio. No vamos a esperar eso. Evidentemente se va a coordinar un protocolo de seguridad y en eso estamos de acuerdo PP y Vox, porque está en el pacto de gobierno. No hay crisis”, ha tratado de zanjar.

De este modo, Nolasco ha definido como un “comentario” el reproche de Vaquero durante una rueda de prensa, insistiendo en que se va a mejorar la seguridad.

“La Policía Adscrita corresponde a Interior, pero la tutela de esos centros de menores corresponde a Bienestar Social. Eso no quiere decir que haya una colisión. Buscaremos la forma de crear ese plan de refuerzo de seguridad que va a ser un punto de inflexión para garantizar la seguridad de los internos, los educadores y de todos los ciudadanos”, ha añadido.