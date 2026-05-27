Un "mena" agrede a una trabajadora social en un centro de acogida de la DGA: la víctima ha presentado denuncia

Los hechos se produjeron el pasado viernes 22 de mayo en el centro de acogida de menores de Movera.

Un menor no acompañado de origen marroquí de 16 años ha agredido a una trabajadora social en uno de los centros de acogida que dependen del Gobierno de Aragón. Así lo ha informado el Gobierno de Aragón este miércoles.

El incidente, según indican desde la consejería de Bienestar Social, se ha dado en los mismos centros en los que residen, bajo tutela autonómica, los menores extranjeros no acompañados que "forzosamente" son remitidos a la Comunidad autónoma por orden del Estado, "pese a las reiteradas negativas expresadas desde el Ejecutivo regional".

Según señalan, este caso no es aislado y se suma a "una larga lista" de incidentes de gravedad que se vienen sucediendo en centros de menores. Esto ha motivado al vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, a promover con urgencia un protocolo de refuerzo de la seguridad y vigilancia de los centros de menores no acompañados de Aragón.

Como se avanzó este martes, dicho plan pasa como primera opción por usar los medios de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional de la Comunidad autónoma, dado que entre sus competencias específicas figura la vigilancia, seguridad y protección de sedes oficiales del Gobierno de Aragón. Este protocolo impulsado por el vicepresidente Nolasco será objeto de la lógica coordinación con la Consejería de la que depende a efectos orgánicos la Unidad Adscrita.

La agresión citada se produjo el pasado 22 de mayo en el centro de menores de Movera (Zaragoza), según consta en un informe elaborado desde ese mismo centro y trasladado a la Consejería.

El vicepresidente Nolasco ha instado a que exista un estrecho seguimiento de las incidencias y ser conocedor directo de los problemas existentes, en aras no sólo a la adopción de medidas efectivas desde su Consejería, sino también en aras a la transparencia pública en un asunto que afecta a la seguridad colectiva y que los ciudadanos tienen derecho a conocer y el Gobierno la obligación de informarles.

La agresión se produjo fruto de una "gravísima actitud hostil" de este menor marroquí, llegado a Aragón el 9 de febrero pasado. Según las mismas fuentes, este menor ya había protagonizado graves episodios previos, pero en este caso llegó directamente a la agresión física a una educadora, mujer, "con la que viene manteniendo una actitud muy desafiante".

La víspera, el jueves 21 de mayo, este marroquí de 16 años, ya provocó una grave alteración de la convivencia de la residencia.

Al día siguiente, el viernes 22 de mayo, el mismo mena se encaró con la educadora. Se negó a atender las indicaciones del equipo educativo y se encaró especialmente contra esta profesional, a la que habló de manera desafiante, la amenazó con golpearle con un vaso y le lanzó un plato para herirla, del que ella logró zafarse.

Inmediatamente después, y ante desatar ese suceso un revuelo con el resto de menas del centro, se avisó a la Policía, que acudió de inmediato.

Según indican, "el mena profirió amenazas repetidas contra la educadora, persistió en su agresividad, le levantó también la mano de manera amenazante y la empujó violentamente".

Ante estos hechos la víctima ha interpuesto una denuncia hacia el menor en la Comisaría de Policía, por lo que el caso seguirá el trámite legal previsto.

El vicepresidente Alejandro Nolasco ha subrayado que “este episodio, por desgracia, no sólo no es aislado sino que se enmarca en situaciones de extrema conflictividad causada por varios menas acogidos en Aragón que, además, son reincidentes y cuya actitud contagia y afecta al resto de internos, poniendo incluso en peligro la integridad física de los trabajadores y, en especial, de las profesionales mujeres”.

Nolasco ha indicado que “desde el Gobierno de Aragón se va a prestar asistencia jurídica a los trabajadores que son víctimas de este tipo de actitudes agresivas por parte de menas que tienen a su cuidado” y ha manifestado su “solidaridad y apoyo absolutos para con la profesional que ha sufrido este episodio y que ha presentado denuncia policial para defender su integridad física”.