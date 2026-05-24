"Volveremos a ser grandes": todas las reacciones al descenso del Real Zaragoza y la SD Huesca a Primera RFEF

El Real Zaragoza, durante el encuentro de este domingo. Real Zaragoza

El descenso del Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca a Primera RFEF ha supuesto un auténtico mazazo para la sociedad aragonesa.

"En la vida puedes caer, pero lo fundamental es saber levantarse. Volveremos a ser grandes, porque el zaragocismo siempre es grande", escribía el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en X (antes Twitter).

Otra de las primeras en reaccionar ha sido la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría. "Volveremos. Que nadie lo dude", decía también en X.

También ha aprovechado para mandar "mucho ánimo" a los seguidores del Huesca.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, no ha ocultado que hoy es un día duro para la capital y para todos los zaragocistas. "Pero esta ciudad y este club han demostrado siempre que saben levantarse. Volveremos", aseguraba.

En esta línea, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha mandado "mucho ánimo a todos los que sentimos el Real Zaragoza". "Estoy segura de que volveremos pronto", agregaba.

Las reacciones han ido mucho más allá de lo político. El exzaragocista Borja Iglesias ha escrito un comunicado en el que ha querido mandar toda su fuerza y apoyo a la afición "desde la distancia".

"Mañana empezará una nueva etapa en la que el objetivo será volver donde merecéis y habrá un escalón añadido, pero estoy seguro de que tarde o temprano volveréis al lugar donde corresponde. Os quiero, zaragocistas. Te quiero, Real Zaragoza. El Borja que existe hoy sería inimaginable si no nos hubiésemos cruzado", reconocía.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.