Azcón ve incomprensible que Sánchez no dimita tras la imputación de Zapatero: "Está inundado de corrupción"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ve "incomprensible" que Pedro Sánchez no dimita y convoque elecciones tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra.

Esta, ha dicho, es una noticia "histórica", de ahí que tampoco entienda que los socios del Gobierno de coalición sigan apoyando al Partido Socialista.

"No nos merecemos un Gobierno que está inundado de corrupción", ha dicho el dirigente popular.

En su opinión, si esto hubiera pasado en cualquier país democrático, Sánchez habría presentado su renuncia "y le habría dado voz a los españoles".

"Las acusaciones que se están haciendo son extraordinariamente graves. Hablamos de 50 millones de euros, de un rescate que no se habría hecho de no haber mediado el expresidente Zapatero", ha recordado.

Eso significó "que se hicieran pagos a una empresa de su íntimo amigo, que luego pagó tanto a sus hijas como al propio Zapatero la mordida o la comisión correspondiente por el trabajo de 'asesoría' que hizo".

"Pero no solo eso. En la actualidad está imputada la mujer de Pedro Sánchez, está imputado su hermano, está condenado el fiscal general del estado, está imputado Santos Cerdán, que fue número dos del PSOE, y lo mismo ocurre con el señor Ábalos, que fue su ministro de Fomento", insistía el presidente aragonés.

Preguntado por una posible moción de censura por parte del PP, ha recalcado que lo que faltan son votos, no ganas.

"Si una moción de censura fuera viable, estoy convencido de que el PP la presentaría. Pero hoy, los partidos de la izquierda que siguen apoyando al PSOE. No tienen ninguna duda y están expresando su voluntad de seguir apoyando a un gobierno corrupto presidido por el señor Sánchez", añadía.