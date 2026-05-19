Es oficial: Roberto Bermúdez de Castro y Octavio López dejan de ser diputados en las Cortes de Aragón y ya tienen sustitutos

Nuevos cambios en las Cortes de Aragón. Los consejeros de Hacienda, Interior y Administración Pública; y de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Roberto Bermúdez de Castro y Octavio López, han presentado este martes su renuncia como diputados en las Cortes de Aragón.

Ambos consejeros, han informado desde el PP, han tomado esta decisión con el objetivo de centrar su trabajo en sus amplias responsabilidades de gestión en el Gobierno de Aragón.

La principal diferencia será que no podrán votar los jueves de pleno.

Este movimiento se suma al de Luis José Arrechea, que entró recientemente al Parlamento en sustitución del exconsejero y actual secretario general técnico de la Presidencia Javier Rincón.

José María Giménez Macarrulla, alcalde de Boltaña, sustituirá a Roberto Bermúdez de Castro como diputado por Huesca, y Mercedes Muñoz, concejala en Calatayud, tomará posesión como diputada por Zaragoza.

Este martes, las Cortes han elegido también a su nueva vicepresidenta y a los senadores autonómicos.

Carmen Rouco, de Vox, ha cogido el testigo de Fernando Ledesma tras el acuerdo con el PP para hacer a Azcón presidente.

Por su parte, Javier Alonso, también de Vox, y el 'sanchista' Rafael Guía han sido designados senadores autonómicos en sustitución de Eloy Suárez y la 'lambanista' Mayte Pérez, respectivamente.