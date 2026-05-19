Huelga educativa contra la concertación del bachillerato en Aragón: "Es injusto todo el dinero que se les va a dar"

La marea verde de la educación pública vuelve a salir a la calle para mostrar su hartazgo. El motivo detrás de la huelga que comienza este martes es la concertación del bachillerato por parte del Gobierno de Aragón.

Cientos de personas con pancartas, pitos, bombos y muchas ganas de denunciar la situación de la educación pública se han concentrado frente a la consejería de Educación.

Según los primeros datos que tienen los sindicatos convocantes, el seguimiento de la huelga es de un 40%, principalmente, en los centros de educación infantil y primaria.

Además han presentado un escrito unificando todas las necesidades y demandas que han agrupado de los claustros.

“Estamos aquí porque defendemos un modelo educativo que nos pertenece a todos y todas. Un modelo que no selecciona, que no excluye y que no abandona territorios ni alumnado”, han indicado en la lectura del manifiesto leído por un docente del CEIP Arcosur de Zaragoza.

Así han denunciado que “el Gobierno de Aragón ha elegido destinar millones de euros públicos a ampliar conciertos educativos en Bachillerato mientras nuestros centros públicos siguen sufriendo recortes, falta de personal, infraestructuras inacabadas y sin climatizar, aulas saturadas, plantillas insuficientes, servicios en precario”.

De igual forma han reclamado que esta decisión tiene “consecuencias irreversibles para la red pública: pérdida de alumnado, reducción de grupos, recortes de plantillas y debilitamiento de la oferta educativa pública en Aragón”.

La concentración de este martes no se la ha querido perder Natalia, orientadora del IES Pedro Cerrada en Utebo. En materia de orientadores, ha querido demandar que se cumplan las ratios: “La comunidad económica europea nos recomienda que sean 250 alumnos por un orientador. Ahora mismo tenemos centros donde hay mil alumnos con un solo orientador. Es imposible asumir. Hacemos una orientación de emergencia”.

Por ello, denuncia que “nos venden que no hay dinero, pero resulta que sí hay dinero para la concertada”: “Es totalmente injusto la cantidad de millones que se va a dar, es que no tengo ni palabras”, remarca.

Bajo una pancarta que reza “Jorge Azcón suspende en educación” se encuentra Eva, docente del CEIP Fuentes de Ebro.

“La educación pública es maravillosa. Podríamos hacer mucho más si tuviéramos más dinero. Es totalmente injusto que se vaya a la concertada pudiendo dar una educación pública de calidad y que da acceso a todos”.

Alumnos también se han querido unir en denuncia a la concentración del bachillerato. Desde el IES Goya, Lucía y Vega denuncian que es "una vergüenza": "El dinero público es para la pública y si no es así, es imposible tener acceso a una educación de calidad".

Seguimiento de la huelga, según la DGA

Por parte del Gobierno de Aragón han hecho público el seguimiento de la huelga en los centros educativos. Unas cifras que se separan de los primeros datos que ha hecho público los sindicatos.

Según el departamento de Educación, un total de 25,61% del personal docente ha secundado la huelga. El mayo porcentaje se concentra en Huesca con un 30,02%, seguida de Zaragoza con 25,14% y Teruel con un 21,12%.

Por su parte, en cuestión de personal no docente han sido 15,82% quienes han decidido seguirla. En cuestión de provincias, Teruel la han secundado un 16,99%, en Huesca un 16,79% y en Zaragoza un 14,07%.