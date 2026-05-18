Pilar Alegría votará 'sí' a la 'comisión Ábalos' de PP y Vox en las Cortes de Aragón: "Volveremos a dar la cara"

Pilar Alegría votará 'sí' a la 'comisión Ábalos' de PP y Vox en las Cortes de Aragón. La portavoz socialista ha confirmado su decisión este lunes a través de su perfil oficial en X (antes Twitter).

"Nosotros no somos como ellos", dice en sus redes sociales, donde promete "volver a dar la cara mientras ellos siguen evitando dar explicaciones".

Los populares buscarán aclarar qué sucedió realmente en el Parador de Teruel el ya famoso 15 de septiembre de 2020 y en la visita del exministro a Zaragoza el 15 y 16 de abril de 2021.

En ambos viajes oficiales, el que fuera titular de Transportes aprovechó para hacer tríos con prostitutas que se saltaron todas las restricciones de movilidad que imperaban por aquel entonces por la covid-19.

En el último, Alegría sorprendió por su complicidad con Koldo, al que mensajeó en repetidas ocasiones para disculparse por el "tostón" de acto al que tuvo que asistir José Luis Ábalos, una jornada logística centrada en el eje ferroviario Zaragoza-Algeciras, vital para el futuro de la Comunidad.

"Volveremos a explicar lo que ya se ha explicado desde el primer momento. Nada hay que ocultar ni esconder. Pero si creen que con esto van a evitar que fiscalicemos al Gobierno de Aragón y que no hagamos nuestra labor de oposición firme y constructiva están muy equivocados", dicen los socialistas a través de un comunicado.

Para el PSOE, que sigue sin entrar en el fondo de la polémica, los populares están haciendo un uso "partidista y torticero" de las instituciones aragonesas.

"Convertir el Parlamento, la casa de la palabra, en un instrumento al servicio de la peor política es un ejemplo más de la deriva del PP", inciden.

Pese a la falta de explicaciones, los socialistas aseguran seguir defendiendo la buena política, la transparencia y la colaboración institucional como han hecho "siempre". "No hemos sido nosotros quienes nos hemos opuesto a comisiones de investigación ni quienes hemos evitado dar explicaciones, como ha sucedido con la comisión por la dana en el Congreso, con las comisiones sobre los incendios en Castilla y León, con los cribados de cáncer en Andalucía o en Madrid tras las muertes de 7.291 personas en las residencias", remarcan.

Lejos de quedarse ahí, aseguran que "también resulta imprescindible que Azcón dé explicaciones". "Un año después de las últimas riadas en Aragón, todavía no ha ofrecido ninguna clara sobre el uso de recursos públicos para fines privados, como cuando se fue de boda y de festival a Galicia con fondos públicos, o cuando estaba en las Islas Baleares mientras Aragón sufría los efectos de una dana y él, como presidente, no estaba al lado de los aragoneses como debía", señalan.

Como ya hiciera Alegría este pasado fin de semana, el PSOE vuelve a acusar al PP de querer sentenciar a una mujer y hacerla responsable "de los comportamientos machistas y deleznables de un hombre".

"No somos iguales", terminan su escrito. "Y si creen que con esto nos van a frenar, están muy equivocados", añade la propia exministra en su cuenta personal.