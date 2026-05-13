Lío con la Policía en Zaragoza: el PSOE dice que faltan 400 agentes y el PP defiende que hay 400 más desde que gobiernan

PP y PSOE han vuelto a chocar este miércoles. Esta vez, a costa de la plantilla de la Policía Local de Zaragoza.

Los socialistas alertan de que actualmente presta servicio con un déficit de 400 agentes, lo que supone la cuarta parte de la plantilla, y hace que por las noches no haya más de dos o tres patrullas operativas en la capital aragonesa.

Para la formación, esta situación es un "verdadero despropósito" y obedece a "la falta de planificación y de inversión del Gobierno de Natalia Chueca".

El PSOE hace hincapié en esta “lamentable realidad” y acusa al PP de utilizar la seguridad ciudadana “de manera torticera y con diagnósticos interesados” para dirigir sus críticas en exclusiva al Gobierno central sin asumir las responsabilidades que en esta materia tienen tanto el Gobierno de Jorge Azcón, como los ayuntamientos, según establece la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con cuatro décadas de vigencia, y más cuando esconde la sonrojante situación de Zaragoza.

Y por si fuera poco, insisten, la DGA convoca ayudas por valor de 371.000 euros en 2026 para renovar vehículos, incorporar tecnología y mejorar las instalaciones, lo que parece mucha pretensión para los 10.000 euros de media que corresponden a los 38 municipios que cuentan con Policía Local en Aragón. “No sabemos si a Azcón le parece suficiente y si cree que con esa pírrica cantidad se solventan los problemas”.

Como ejemplo ponen el caso de Murcia, donde se han reservado 41,4 millones para este mismo fin o los 275,9 millones que destina la Comunidad de Madrid.

Este debate ha sido objeto de atención en el Pleno que ha celebrado hoy la Diputación Provincial de Zaragoza.

El PSOE recalca que el actual Gobierno de España ha sido capaz de revertir los duros recortes del Gobierno de Rajoy en Policía y Guardia Civil, de manera que Aragón "cuenta hoy con el máximo histórico de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un 6% más que en 2018".

La secretaria general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero, tampoco rehúye la polémica sobre la falta de medios, pero en ese caso, asegura que “hay que hablar también de las competencias del Gobierno de Aragón, que es quien coordina las policías locales y debería estar ayudando económicamente a los ayuntamientos para que puedan disponer de medios materiales y humanos adecuados con una inversión que dista mucho de ser suficiente”.

Ladrero aboga por dejar de hacer “políticas vacías” y de utilizar “como arma política” un asunto tan fundamental como la seguridad ciudadana, de manera que exige “rigor y corresponsabilidad institucional”.

La responsable socialista reta al PP a asumir una política responsable con los vecinos y vecinas de Zaragoza y de todo Aragón, trabajando desde la cooperación institucional y desde el rigor en materia de seguridad pública.

Sus palabras no han tardado en encontrar respuesta en el Gobierno de Natalia Chueca.

El concejal de Presidencia y delegado de la Policía Local de Zaragoza, Ángel Lorén, ha lamentado que el PSOE quiera desviar la atención para no hablar de la falta de agentes de la Guardia Civil en el medio rural y mentir sobre sobre el número de efectivos de la Policía Local en la capital.

“Desde que el Partido Popular gobierna la ciudad de Zaragoza se han incorporado a la plantilla más de 400 agentes, un centenar lo harán mañana”, ha añadido el edil, que le ha pedido al PSOE que “puestos a hablar de la capital, que el Ministerio del Interior trate a Zaragoza como a Sevilla y las equipare en el número de agentes de la Policía Nacional, que es la fuerza policial cuya competencia exclusiva es la seguridad ciudadana”.