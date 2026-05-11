Rosa Bolea (Universidad de Zaragoza): "Teníamos avanzado el proyecto de financiación con la anterior consejera"

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, cumple su primer año al frente de la institución con una agenda marcada por la expansión académica, la internacionalización y la modernización interna.

En un contexto de negociación clave sobre la financiación universitaria y con nuevos retos como la irrupción de la inteligencia artificial o la competencia de las universidades privadas, Bolea repasa los avances logrados y las prioridades que marcarán el futuro inmediato de la universidad pública aragonesa.

A lo largo de esta entrevista, la rectora analiza los principales hitos de su primer año de mandato, desde la ampliación de titulaciones y el impulso de las microcredenciales hasta la captación de talento investigador, y aborda cuestiones estratégicas como la adaptación al mercado laboral, la renovación de infraestructuras y el papel de la Universidad de Zaragoza en un sistema educativo en transformación.

P.- Si tuviera que resumir este primer año en una sola palabra o concepto, ¿cuál sería y por qué?

R.- Ha sido un año de mucha acción en distintos campos. Es imposible de resumir. Hemos conseguido ampliar la oferta de titulaciones de la Universidad de Zaragoza a nivel de grados y máster, logrando vertebrar el territorio.

Hemos impulsado la formación permanente de una forma espectacular a través de las microcredenciales universitarias. Y nos hemos internacionalizado muchísimo, afianzándonos en China con nuevos proyectos de titulaciones allí. Queremos una internacionalización mucho más potente.

Hemos abierto comunicación e identidad institucional. Estamos buscando esa identidad, afianzándola con proyectos como el de Alumni y con proyectos de trabajar la marca Unizar para que se nos conozca más profundamente.

P.- Este año finaliza el convenio de financiación con el Gobierno de Aragón. ¿En qué punto se encuentran la negociaciones? ¿Cómo puede influir el cambio de consejera de Universidades?

R.- Estamos a la espera de que se conozca el director general de Universidades. Teníamos ya avanzado el proyecto de modelo de financiación con la consejería anterior. Con la nueva consejera ya nos hemos puesto en contacto para continuar con esas negociaciones. Espero que se tenga en cuenta el trabajo que han hecho sus compañeros hasta ahora.

Rosa Bolea, rectora de la Universidad de Zaragoza, en su despacho E. E.

P.- El acuerdo entre PP y Vox incluye la matrícula gratuita para los alumnos de primer grado, algo que además el presidente prometió en campaña. ¿Cuándo espera que se ponga en marcha?

R.- No lo puedo decir todavía, porque se acaba de poner el gobierno en marcha.

En cuanto lo sepamos, se lo diré. Hay datos que no puedo dar todavía hasta que no lo tengamos cerrado con ellos.

P.- En ese convenio se piensa incluir el compromiso de reformar algunas infraestructuras. Está pendiente Medicina, Veterinaria no debería tardar...

R.- En este año hemos dado la vuelta a muchísimos edificios. No hemos inaugurado grandes obras, porque no siempre se puede, pero están planeadas, como Medicina o Veterinaria. Hemos reformado y cambiado ventanas de muchos edificios para mejorar la eficiencia energética, y hemos puesto fotovoltaicas en distintos edificios para aprovechar mucho mejor la energía. Hemos hecho una inversión muy potente en renovar lo que tenemos, que es muy importante también para el bienestar de nuestros estudiantes y de nuestro claustro universitario.

P.- También en instalaciones deportivas…

R.- Estamos renovando las instalaciones del Servicio de Actividades Deportivas, que tengo que decir que son bandera, de verdad. Ahí se ve nuestra intención de apostar por una vida saludable para todos los componentes de la comunidad universitaria, estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios.

P.- Esta semana otorgaban a Carlos López-Otín la Medalla de Oro Cajal por su labor investigadora. ¿Qué medidas está tomando su equipo para que los jóvenes investigadores se queden en su tierra?

R.- Hemos trabajado en captación de talento este año y nuestro programa propio de investigación lo hemos ampliado precisamente para captar talento y establecerlo en nuestra universidad, en nuestros institutos de investigación.

Estamos haciendo política universitaria para captar cada vez más talento, con más fondos de la Unión Europea, proyectos de investigación a nivel autonómico, nacional, pero también para captar más fondos con empresas. Todo eso redunda en captación de talento.

Nosotros tenemos que ser un semillero de ese talento para que se forme en la Universidad de Zaragoza, que haga su investigación y su innovación. Luego, obviamente, no nos podemos quedar a todos por razones lógicas, pero lo importante es generar ese escaparate de talento hacia nuestra sociedad, hacia nuestro territorio.

P.- ¿Está la oferta académica de la Universidad alineada con lo que demanda el mercado laboral aragonés o todavía queda camino por recorrer?

R.- Estamos en continua conversación con el Gobierno de Aragón para no perdernos cuál va siendo la evolución y adelantarnos, que es lo que hemos hecho con la formación de centros de datos. Debemos estar atentos a qué es lo que viene y reaccionar de forma anticipada a esa formación.

Hemos aumentado plazas en Informática, en Matemáticas, o en Física. Vamos tocando los perfiles que vemos que se están demandando más. Además, con la formación permanente sí que nos podemos adelantar con esas microcredenciales y títulos propios para dar esa formación que necesita nuestra sociedad en cada momento.

P.- Da la sensación de que se está mirando mucho en los últimos años hacia la FP, presumiendo de inserción laboral y de capacidad de maniobrar de forma rápida, y se está haciendo de menos a la formación universitaria.

R.- El grado de FP hace estupendamente su función de formar a esos profesionales en esas competencias, pero luego esos profesionales, y más los que ya se han egresado, con el ritmo que llevamos de cambio de la tecnología requieren unos updates y eso sí que lo podemos proporcionar desde la universidad.

P.- ¿Le preocupa la llegada de universidades privadas?

R.- Nosotros somos la universidad más grande de este territorio, con nuestros grados y títulos y un claustro universitario de muy alto nivel. Partimos de una posición muy fuerte en la formación que impartimos, un profesorado con mucha investigación y con mucha innovación detrás y eso se traduce en las aulas cada día. La sociedad decidirá si se quiere matricular en esas universidades o quedarse en la universidad pública con 550 años de experiencia y alumnos tanto relevantes como Santiago Ramón y Cajal, Carlos López Otín, Mateo Valero...

P.- Se marcó el reto de internacionalizar más grados. ¿Cómo marcha el plan?

R.- Bien, perfecto. El grado de ‘International Business’ empezará el próximo curso, que será totalmente en inglés. Tenemos otros grados que vamos a lanzar ya con los últimos cursos en inglés para que puedan venir más estudiantes de otros países para participar en nuestras clases.

P.- Además de ese grado en ‘International Business’, el próximo año se pondrá en marcha el grado de Medicina en Teruel y, al siguiente, Farmacia en Huesca e Ingeniería Aeroespacial en Teruel. ¿Hacia dónde más se va a avanzar?

R.- Hemos avanzado muchísimo ya con estos grados. Estamos buscando formatos de grados propios para ver qué es lo más demandado y lo que sea más demandado luego pasarlo a grados oficiales. Estamos estudiando mucho el tema de los datos. Espero aprobar este mes un plan estratégico que, con sus indicadores, nos sirva como hoja de guía.

P.- La IA está revolucionando la docencia y la evaluación. Han llegado ya a acuerdos con Amazon Web Services para formar en inteligencia artificial. ¿Cómo se va a preparar la universidad para los nuevos retos?

R.- Estamos formando en IA generativa, que es un paso más y ya lo llevan nuestros alumnos de primer curso de manera gratuita. Estamos haciendo mucha formación para estudiantes, profesorado y personal técnico, porque esto va todo unido. Y tenemos convenios y trabajos en marcha con Amazon, con Microsoft, con Blackstone, con las grandes tecnologías del mundo.

P.- En cuestiones internas, uno de los retos será renovar la plantilla, porque va a haber mucha jubilación en próximos años

R.- Desde la gerencia de la Universidad se está trabajando de la mano del personal técnico para avanzar en las mejoras de nuestros trabajadores y en la RPT, que está gestionando todo el personal técnico y de administración, porque es que sin ellos no somos nadie.

Estamos rediseñando también las plantillas, porque son necesarias. Ahí sí que vemos un problema estructural importante en el PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios). Necesitamos reforzar esos servicios.