El PP rechaza que la DPZ financie un campus del Real Madrid en Ejea y Calatayud: "Ha perdido el norte"

La portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial de Zaragoza, Maricarmen Lázaro, ha criticado el acuerdo alcanzado entre la DPZ y la Fundación Real Madrid para organizar campus de fútbol en municipios de la provincia.

La popular ha denunciado la "falta absoluta de política deportiva" del equipo de gobierno socialista y ha cuestionado el uso de dinero público para promocionar a un club ajeno al territorio.

"Tenemos un club histórico como el Real Zaragoza, que representa a esta tierra desde hace generaciones y la Diputación Provincial decide pactar y destinar dinero público a un equipo de otra comunidad autónoma", ha señalado Lázaro.

Además, ha añadido que "la DPZ ha perdido completamente el norte en materia deportiva".

La portavoz del PP ha defendido que tanto la provincia de Zaragoza como Aragón cuentan con una identidad deportiva propia "que debe protegerse y reforzarse desde las instituciones".

En este contexto, Lázaro ha reclamado al presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, que impulse acuerdos con el Real Zaragoza y otros clubes históricos de la provincia para desarrollar campus y actividades deportivas en los municipios zaragozanos.

"Le pedimos al presidente de la DPZ que alcance un convenio con el Real Zaragoza, con clubes históricos y con entidades deportivas de la provincia para fomentar el deporte base y llevar actividades deportivas a nuestros pueblos", ha afirmado.

La portavoz popular también ha insistido en que la Diputación “debería priorizar el apoyo al deporte zaragozano y a quienes trabajan día a día con nuestros niños y jóvenes en los municipios de la provincia”.

"Hay muchísimos clubes que hacen una labor ejemplar con pocos recursos y que merecen mucho más respaldo institucional del que reciben actualmente", ha expresado.

Por otro lado, Lázaro ha recordado que otras diputaciones provinciales llevan años promoviendo iniciativas enfocadas en respaldar el fútbol y a los clubes de su territorio. Como ejemplo, ha citado la colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca y la Federación Aragonesa de Fútbol para organizar la Copa Diputación de Huesca.

Según ha explicado, esta competición fue creada con el objetivo de potenciar el fútbol provincial y apoyar a los clubes y canteras del Alto Aragón.

"Ese es el modelo que debería seguir la DPZ, el de apoyar el deporte de nuestra tierra, fortalecer nuestras canteras y ayudar a los clubes que representan a nuestros municipios y a nuestra provincia", concluía.