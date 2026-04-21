Radiografía de la atención primaria en Aragón al inicio de la huelga: hasta dos semanas de espera para una cita médica

El centro de salud Actur Sur de Zaragoza, en una imagen de archivo. E. E.

Los médicos vuelven a la huelga. En las últimas ocasiones los facultativos han encadenado cinco días de parones y ya se alcanzan los cuatro meses de huelga consecutiva tras dar comienzo en diciembre.

Las consecuencias, como cifró la consejería de Sanidad, son de hasta tres millones de euros por los 25 días de huelga que se suman desde que se presentó el Estatuto Marco.

Más allá de lo económico, esto ha tenido un impacto en los pacientes, ya que se han alcanzado las 50.000 consultas suspendidas, 3.000 cirugías canceladas y 10.500 procesos diagnósticos afectados.

Unas cifras que van a ir en aumento, ya que este mismo lunes, con el inicio de la primera jornada de hasta dos semanas de huelga, ya se han comenzado a ver las primeras incidencias en cuestión de operaciones con 116 operaciones quirúrgicas canceladas.

La huelga de médicos también tiene un alto impacto en atención primaria, ya que los facultativos están llamados a huelga. Según las cifras a las que hacen referencia los sindicatos convocantes (Cesm Aragón y FASAMET), su seguimiento entre los profesionales es del 50%.

Al inicio de la huelga, la radiografía de la atención primaria va por extremos. Mientras hay quien espera casi 15 días para poder ser atendido, otros tienen la facilidad de tener cita con su médico de familia al día siguiente de solicitarlo.

En los centros de salud consultados, quienes parece que corren con peor suerte están en el C.S. Fernando el Católico, donde la cita más temprana es para el lunes 4 de mayo de manera presencial, y si lo solicita de manera telefónica, tiene que esperar hasta el jueves 7 de mayo.

La misma situación para quien lo solicite en el C.S. Santa Isabel o Actur Norte, aunque este último si solo lo necesita de forma telemática podría ser asistido el 30 de abril. En la margen izquierda, en el Actur Sur la espera llega al 29 de abril y hasta el 5 de mayo por teléfono.

La zona metropolitana de Zaragoza también sufre las demoras. Los centros de salud de Villanueva de Gállego, Utebo y La Almunia de Doña Godina manejan citas similares, con más de una semana de espera. Así, los pacientes no serán vistos por sus médicos hasta el lunes 27 de abril, martes 28 o jueves 30.

"Ni para poder renovarme la medicación me daban cita de urgencia y eso que recalqué que no podía dejar de tomarlas por prescripción médica", denuncia una paciente del Centro de Salud de Villanueva.

Esta paciente se encontró con la situación de que hasta el 4 de mayo no le daban cita para la renovación de la receta de manera telefónica, algo que intentó adelantar llamando al propio consultorio, pero que le denegaron ante la demanda asistencial del centro de salud.

Por otra parte, otros centros de salud viven una situación completamente diferente. En puntos como el C.S. San Pablo, la cita más próxima es para el miércoles 22 o el CS Sagasta, este mismo lunes, si se pedía cita, podía ser atendido esa misma tarde o, si no, al día siguiente.

Una paciente de ese centro de salud reconoce la "suerte" ya que "nunca" ha tenido problemas para ser atendida por demoras en la citación.

Lo más llamativo son los centros de salud en el medio rural de difícil cobertura. El departamento de Sanidad ha hecho un refuerzo para atraer talento y fijar médicos en estos puntos con la convocatoria de plazas para los profesionales que trabajen durante tres años en estas zonas.

Por ejemplo, el Centro de Salud de Chimillas que pasa consulta durante tres días por su nivel poblacional, si se pide cita este lunes, el martes puede ser atendido sin problema.

Misma situación en Ontinar de Salz; el municipio zaragozano tiene hueco para solicitar cita para este mismo martes 21 de abril. Aquellos vecinos de Anento que deben acudir al Centro de Salud Báguena (Teruel) también pueden acudir al día siguiente de haber pedido ser atendidos.

A pesar de las demoras, el Salud tiene previsto posibles emergencias que puedan ocurrir y los facultativos tienen franjas horarias destinadas a atender urgencias.