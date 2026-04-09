Teruel Existe e IU amenazan con llevar al Constitucional su "recorte" de financiación: "Es un atentado a la pluralidad política"

Los diputados de IU y Teruel Existe van a plantar cara al nuevo criterio de reparto de subvenciones que se pactó hace dos semanas entre PP, PSOE y Vox. Para esta legislatura, la Mesa de las Cortes divide el dinero según la representación que han obtenido, cuando lo habitual en el Parlamento aragonés era dotar a los partidos más pequeños con más ayuda para personal del que les tocaría.

Teruel Existe recibirá poco más de 60.000 euros, un 55% menos que en la anterior legislatura (cuando tenían 133.000 euros) pese a caer solo de 3 a 2 diputados. Mientras, IU, con la misma representación (1 diputado), percibirá también menos de la mitad, de 66.000 a 30.000 euros.

Por el contrario, el PP, que perdía dos diputados, tendrá unos 140.000 euros más para personal, de 643.000 a 785.000, y el PSOE, que ha caído en cinco, 2.000 más, pasando de 541.000 a 543.000.

Ello provocó el enfado de IU y Teruel Existe, que ya amenazan con llevar a los tribunales este reparto. El primer paso será un recurso ante la Mesa y la Junta de Portavoces, esperando que reconsideren esta postura.

Si no hay respuesta positiva, ambas formaciones han anunciado que presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Aseguran que se han conculcado “de manera flagrante” sus derechos como agrupaciones parlamentarias.

“Históricamente, todas las agrupaciones con menos de 14 diputados han sido financiadas de manera superior a lo que le corresponde en proporción, y se ha quebrado. Lamentamos que se haya roto ese consenso. Nadie nos ha justificado nada. PP y PSOE perdieron diputados y ahora incrementan su financiación”, ha apuntado el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte.

Como consecuencia más directa, los partidos advierten de que la reducción de dotación para personal va a provocar despidos entre los trabajadores de sus grupos parlamentarios.

“Las propias Cortes reconocen que el mínimo de personal necesario para cumplir sus funciones son 3 personas. Ni siquiera aspirábamos a eso, sino a mantener una financiación similar a la que hubo la legislatura pasada. Esto se traduce en la obligación de realizar despidos”, ha señalado Guitarte.

Desde IU lamentan que sea “la primera vez” que se “rompe” un consenso “histórico” para tener deferencia con los grupos más pequeños.

“Esta ruptura es vergonzosa. Es un ataque frontal al pluralismo político, y al que se han puesto de acuerdo sin problema los grupos grandes, incluido el PSOE, para salir ganando pese a perder representación parlamentaria. Proporcionalmente, la carga de trabajo es mayor”, ha afirmado la portavoz de IU, Marta Abengochea.

Fuentes del PP defendieron hace dos semanas que la Mesa de las Cortes llegó a un acuerdo para aplicar el principio de proporcionalidad, "como tiene la inmensa mayoría de los parlamentos de este país" y que no se había hecho anteriormente en La Aljafería.

Según explican desde el PP, ellos no veían mal que los grandes partidos cedieran dinero a los pequeños, pero siempre y cuando no se aumentara el montante total. Por ello, ante la falta de acuerdo con el PSOE, se fijó el principio de proporcionalidad.