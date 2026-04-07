Crece la pobreza farmacéutica en Aragón: "Las familias tienen que elegir entre comer o pagar sus medicinas"

El informe de Médicos del Mundo refleja que se han dado 1.146 casos de barreras de acceso a la salud que han afectado a 593 personas.

La sanidad pública es un derecho universal, o eso dicen. Médicos del Mundo ha realizado un informe que detalla las barreras que se encuentra la población para acceder a ella.

Así ha evidenciado que en Aragón se han dado 1.146 casos de barreras de acceso que han padecido 593 personas. Esto supone que cada persona ha afrontado de media 1,9 barreras.

El perfil mayoritario en su mayoría es mujer cis (64,2%), dentro de ello la incidencia recae en mujer latinoamericana (61%) supervivientes de trata o explotación sexual.

Entre todas ellas, desde Médicos del Mundo ponen relevancia en una en concreto que se ha agravado con el tiempo. Se trata así de la barrera económica para el acceso a medicamentos, lo que deriva en pobreza farmacéutica.

"Cada vez más familias tienen que elegir entre comer o pagar sus medicamentos", ha denunciado Clara Barrios, técnica de intervención de Médicos del Mundo en Aragón.

Según ha señalado, esta situación se ha incrementado en este último año 2025, afectando en especial a aquellos que están diagnosticados con diabetes, hepatitis o problemas de salud mental.

Desde el informe indican que se ha convertido en un "habitual" que acudan personas afectadas a su sede de Zaragoza tras ser derivados de centros de servicios sociales, ONGs o de urgencias de hospitales con recetas para la compra de medicación a las que "no podemos dar respuesta".

Así, se han documentado hasta 123 casos de barreras económicas en este periodo de 2025.

Otras barreras

Dentro de las barreras para el acceso a la sanidad tiene un gran impacto las barreras discriminatorias con 459 casos. En su mayoría se debe a no tener empadronamiento, ya que la ley establece que debe como mínimo llevar tres meses de empadronamiento en su lugar de residencia.

La gran dificultad que se encuentran en este sentido han detallado que se debe a una negativa por parte de los propietarios, por situación de infravivienda, pagar un alquiler abusivo por una habitación para familias enteras o el cobro de empadronamientos.

Desde Médicos del Mundo atienden, sobre todo, a personas en situación administrativa regular pero no tienen derecho de acceso al sistema público de salud como las personas reagrupadas ascendientes o aquellos que están en situación irregular pero no cumplen los requisitos de acceso.

El mayor volumen de atenciones se han centrado en la gran dificultad que tienen para poder empadronarse con 212 casos.

También afectan las barreras informativas con 512 casos que afectan en su mayoría a menores de edad, mujeres embarazadas y solicitantes de protección internacional.

"No se proporciona una información necesaria y comprensible para acceder a información o prescripción médica. Esto denota una falta de formación del personal administrativo en los centros médicos", ha denunciado Barrios.

Por último, también se sufre de barreras culturales en los que han documentado 24 casos en los que han observado una falta de acceso a información adaptada y comprensible. Además de una desconfianza en la salud pública por provenir de lugares con un servicio precario.

Por todo ello, María Jesús Viñales, coordinadora de Médicos del Mundo Aragón ha incidido en el cumplimiento del real decreto de acceso universal a la Sanidad Pública emitido por el Ministerio de Sanidad.

A pesar de verlo como algo "positivo", critica que "no resuelve el problema de fondo ya que sigue sin ser universal".