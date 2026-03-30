Aragón y los alcaldes del Nudo Mudéjar hacen piña tras el hachazo a la transición justa: "Queremos alternativas"

El Gobierno de Aragón y los alcaldes del Nudo Mudéjar han hecho piña este lunes ante el hachazo a la transición justa. La resolución del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha dejado el proyecto de Endesa en los huesos. La eléctrica solo desarrollará 406 de los más de 1.800 megavatios previstos, un recorte que reducirá drásticamente tanto la inversión total como el empleo.

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, ha asegurado que van a pedir una reunión tanto al Ministerio para la Transición Ecológica, que este martes recibirá al alcalde de Andorra, como a la propia Endesa.

Los proyectos anunciados hasta ahora se verán “claramente frustrados” si se mantiene la resolución del Ministerio y complica el futuro de estas localidades. Por ello, desde el Gobierno aragonés se ha buscado hacer frente común y mantener “un criterio de unidad” que permita dar la vuelta a esta situación.

El impacto de la noticia afecta a numerosos municipios, pero no solo se ciñe a la provincia de Teruel, sino que atañe a toda la Comunidad, ya que se trataba de un proyecto estratégico llamado a reindustrializar una zona que durante décadas ha dependido del carbón.

El empleo previsto era sinónimo de oportunidades. Tanto que iba a ayudar a cambiar el modelo socioeconómico de estos municipios.

Gobierno y ayuntamiento piden que se ofrezcan alternativas y que la capacidad de acceso a la red que no se vaya a utilizar en el Nudo Mudéjar se pueda utilizar en otros proyectos industriales o tecnológicos.

El objetivo no es otro que poder atraer nuevas inversiones.

A Enel Green Power también se le va a exigir claridad y que explique por qué es inviable económicamente no llegar a los 800 megavatios autorizados. “El retraso de estos seis últimos años es ya irrecuperable. Lo que no podemos hacer es seguir acumulando más. Hay zonas que no pueden esperar”, decía Vaquero.

El Ejecutivo aragonés no descarta, incluso exigir responsabilidades llegado el momento. “Nuestro compromiso es claro y sin fisuras”, insistía la vicepresidenta en funciones.

Tiempo de reflexión

Vaquero también se ha referido, a preguntas de los periodistas, a las negociaciones por el futuro Gobierno de Aragón.

Semana Santa, ha dicho, es un tiempo de reflexión y de salir renovado.

Como Feijóo, rechaza una posible repetición electoral. “Unas elecciones se convocan para consultar a los ciudadanos cuál es el gobierno que quieren y en estos momentos estamos en cumplir con el mandato que nos han dado. Tener que ir a unas elecciones no es ni muchísimo menos la opción que el presidente Azcón tenía cuando se convocaron estas elecciones”, remarcaba.