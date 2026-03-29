El 'caso Forestalia' salpica al rey del cerdo, Sergio Samper: Grupo Jorge se reunió con el cabecilla de la trama en el Miteco

Fernando Samper, dueño de Forestalia, no es el único Samper que aparece en los informes de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil y las declaraciones tomadas a funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la presunta trama de corrupción que tejió al calor del 'boom' de las renovables.

En ellas también se nombra a su hermano Sergio, CEO de Grupo Jorge y reconocido por la prestigiosa revista Forbes como uno de los empresarios del año en 2024.

Considerado el rey del cerdo en España, el Grupo da trabajo a más de 6.000 personas. Es uno de los mayores exportadores de carne porcina en Europa. Tanto que llega con ella a más de 100 países de todo el mundo, entre los que destacan China o Japón.

El nombre de Sergio Samper, una de las mayores fortunas de Aragón, aparece varias veces en los últimos informes del caso, tanto en las declaraciones de funcionarios como en los correos electrónicos a los que ha tenido acceso la UCOMA.

La principal referencia figura en una de las declaraciones clave: la de Santiago M. P., secretario de Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Miteco y uno de los principales cabecillas de la trama.

Santiago M. P. se encargaba de llevar "de manera personal" la agenda de Eugenio Domínguez y atender las llamadas telefónicas que recibía en el teléfono oficial.

No obstante, en dicha agenda "solo se incorporaba lo que Eugenio decidía", habiendo reuniones o citas que "no eran agendadas de manera oficial".

De su testimonio se desprende que el exsubdirector general se reunía "asiduamente" con promotores, una práctica que, en circunstancias normales, no debería ser lo habitual.

Durante su declaración, los agentes le preguntaron específicamente si recordaba haber atendido en la agenda de Eugenio a una persona con apellidos Samper Rivas.

Su respuesta fue que 'sí', pero ese Samper Rivas, al contrario de lo que se pudiese pensar, no era Fernando sino Sergio.

La importancia de Santiago M. P. en el caso no es menor. Aunque su cualificación no era de técnico sino de administrativo, Eugenio Domínguez lo asignaba como técnico en SABIA, la plataforma informática de gestión documental utilizada por la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica para la tramitación de los expedientes medioambientales.

La justificación era que se trataba de actuaciones meramente administrativas, pero lo sospechoso es que Santiago solo figuraba como técnico en los proyectos que dependían de Eugenio Domínguez.

Esto no fue algo puntual. En total se le asignaron 31 proyectos, perteneciendo algunos de ellos al polémico y cuestionado Clúster del Maestrazgo.

Correos del Grupo Jorge

Además de la declaración del secretario, la UCOMA tiene en su poder varios correos entre Eugenio Domínguez y el Grupo Jorge.

Son del año 2023 y en ellos se solicita una reunión ante la existencia de varios proyectos de energías renovables promovidos por el Grupo "con DIA desfavorable".

En uno de esos emails, el director de proyectos del Área de Energías Renovables, Alberto M. G., se dirige al subdirector para hablar de tres proyectos concretos: el parque eólico Jalón, de 100 MW y promovido por Jorge Energy X SL; la planta fotovoltaica Hiberus, de Jorge Energy IV SL y 281 MWp, y la planta fotovoltaica Rueda Solar, a cargo de Sinergia Aragonesa SL y 292 MWp.

En él le dice que el Grupo "no está de acuerdo con la valoración que se ha realizado de cada uno de los expedientes ni con los argumentos de las mismas" y anuncia que ha procedido a interponer un recurso de alzada contra cada una de ellas.

La cosa no queda ahí, ya que Alberto M. G. pide "poder exponerle personalmente los motivos" que les han llevado a su interposición y las razones esgrimidas en dichos recursos "dada la trascendencia que pueda tener la resolución de los mismos".

"Es por ello que le expresamos nuestro interés en mantener una reunión presencial con usted y con las personas que estime conveniente", continúa el correo.

El Grupo habría conseguido su objetivo, ya que, según los papeles de la UCOMA, la reunión se agendó para el 24 de mayo a las 12.00 y contó con presencia de destacados representantes de la empresa y del redactor de los Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos.

Las explicaciones de Sergio Samper

El propio Sergio Samper reconocía este sábado a EL ESPAÑOL que se reunió con Eugenio Domínguez en la sede del Ministerio junto al equipo técnico de su compañía, pero defiende que todo fue perfectamente legal y niega cualquier tipo de irregularidad.

El encuentro, explica, se solicitó para ver cómo avanzaban sus proyectos, que tendrían que haberse ubicado en los municipios de Plasencia de Jalón, Pedrola, Fuendejalón y Castejón de Monegros.

A él llevaron abundante documentación y aclaraciones con el objetivo de conseguir luz verde para las plantas, pero, según cuenta, "no se avanzó nada". Tanto es así que, una vez agotada la vía administrativa, los tres proyectos han acabado en el Contencioso-Administrativo, que aún tiene que pronunciarse.

Samper recalca que todos los promotores, sean el Grupo Jorge, Forestalia o cualquier otro, están "en la obligación" de aportar cuanta documentación sea necesaria para conseguir que sus proyectos logren avanzar y obtengan una Declaración de Impacto Ambiental favorable.

"Pero no solamente nosotros, todo el mundo. Y a partir de ahí, es la Administración la que tiene que velar por los intereses de todos y ver si existe compatibilidad con el medio ambiente", afirmaba.

Alusiones a Jorge Samper

Además de las alusiones a Fernando y Sergio Samper, en las declaraciones recabadas hasta ahora por la UCOMA también se nombra a Jorge, otro de los hermanos.

En este caso, una de las técnicos del Miteco revela que Eugenio Domínguez les pedía que "adelantaran la resolución o el sentido de la DIA al promotor", algo a lo que no estaban obligados.

El proyecto en cuestión era de "una empresa de Jorge Samper Rivas". Entonces, el exsubdirector le advirtió de que "como iba a salir negativa", se podría generar "una crisis institucional".