"La Abogacía del Estado no va a protegerte": las presiones del ex alto cargo de Teresa Ribera para firmar permisos a Forestalia

Varios funcionarios del Ministerio para la Transición Ecológica han denunciado presiones para firmar favorablemente las declaraciones ambientales de Forestalia, incluso con amenazas y coacciones en el caso de que no se suscribieran de forma positiva.

Así consta en las declaraciones que varios trabajadores y testigos hicieron ante la Guardia Civil en el marco de la investigación del ‘caso Forestalia’, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

En el ojo del huracán se encuentran tanto el subdirector de Evaluación y Calidad Ambiental, Eugenio Domínguez, como su superiora, la directora general Marta López Palenque. Ella es incluso señalada por varios funcionarios por hacer caso omiso a las denuncias de irregularidades.

Una de las funcionarias declaró haber observado a Eugenio Domínguez haber presionado a los técnicos para que consideraran únicamente los informes positivos e ignoraran los negativos.

Además, narra cómo otra compañera recibió presiones que iban en la misma línea: “Llegó a decirle que, si quería sacarla negativa, no se quejase si la demandaba el promotor, porque la Abogacía del Estado no iba a protegerla”, cuenta.

Otra de las trabajadoras que declararon como testigos aseguró directamente que las presiones llegaban “en todos los proyectos de renovables”, especialmente en los que “tenían hitos administrativos” que cumplir.

En la misma línea, otro funcionario reconoció era “ampliamente conocido” que en el Ministerio “existían irregularidades” con respecto a Forestalia y que esta empresa “no seguía el procedimiento habitual” con otras compañías.

Asimismo, este funcionario reconoce que le consta que a varios técnicos les quitaron proyectos de Forestalia una vez que los tenían asignados y tras llevar a cabo informes desfavorables. También cuestiona que es inviable que se pudieran resolver “un volumen tan amplio” de expedientes “en un periodo tan breve de tiempo”.

Eugenio Domínguez es definido por la Guardia Civil como la figura “central” en la Administración General del Estado y el principal "favorecedor" de los intereses de Forestalia desde su posición como subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio.

Tal es así que, pese a su jubilación en 2023, continuó su actividad como asesor del secretario de Estado de Medio Ambiente, lo que, dice la Guardia Civil, le daba una posición de influencia para “la continuidad de dicha organización criminal”.

También destaca una relación "inusualmente estrecha" con Forestalia. Testigos han declarado que Domínguez acudía habitualmente a la sede de la empresa por las tardes, fuera de su horario laboral. Esta relación se mantuvo tras su jubilación, continuando su labor de “facilitador” desde su nuevo puesto como asesor de la Secretaría de Estado.