Ya es oficial: estas son las fechas en las que podrás conocer Zaragoza con un descuento de hasta el 15% en el alojamiento

Este 2026 es un año donde todos los focos se han puesto para la conmemoración del bicentenario de la muerte del reconocido artista aragonés Francisco de Goya en 2028. Una ocasión que los hoteles de Zaragoza y la provincia quieren aprovechar para potenciar el turismo y dar a conocer la figura del pintor.

En este contexto, un año más, 20 establecimientos ofrecen un 15% de descuento en las reservas de alojamiento y desayuno, consolidando una campaña que ya forma parte del calendario turístico de la ciudad y que busca atraer nuevas estancias en torno a las celebraciones goyescas.

Esta bonificación podrá disfrutarse del 17 al 26 de abril, coincidiendo con la festividad de San Jorge y las Fiestas Goyescas, al realizar la reserva a través de la web oficial (www.zaragozahoteles.es). En la capital, la promoción estará disponible en 15 alojamientos integrados en la campaña Promotel, que suma ya 13 ediciones como herramienta clave para atraer visitantes en momentos estratégicos del año y para vincular la oferta hotelera a los grandes hitos culturales de la ciudad.

A ellos se suman otros cinco establecimientos en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de extender el impacto de la iniciativa a todo el territorio.

La Asociación de Hoteles de Zaragoza y Provincia destaca que esta propuesta se enmarca en una estrategia más amplia para fortalecer la marca Zaragoza como destino urbano y cultural de referencia.

Por ello, insisten en que la figura de Goya se ha convertido en un eje vertebrador del relato turístico de la ciudad, con la mirada puesta en el bicentenario de 2028, para el que ya se están preparando proyectos y actividades. La campaña pretende así aprovechar el tirón de las fechas señaladas para animar tanto a los visitantes de proximidad como a los viajeros de media distancia a planificar una escapada a Zaragoza.

Presentación de la nueva campaña de Promotel. E.E.

Además, en esta edición también se va a dar un protagonismo especial a los alimentos de Aragón en los desayunos de los establecimientos participantes. Antonio Presencio, presidente de Horeca Hoteles Zaragoza, ha explicado el origen de esta apuesta recordando que “el 80% de las más de dos millones de pernoctaciones contratan un desayuno”, lo que convierte este servicio en un momento decisivo tanto para la experiencia del viajero como para la proyección del destino.

Así, ha subrayado que los hoteles quieren “proyectar algunos de los productos de Aragón que nos identifican: tomate rosa, aceite, fruta de hueso, la repostería y los embutidos, entre otros”, de manera que el visitante asocie su estancia con los sabores propios del territorio y pueda prolongar ese recuerdo una vez finalizado el viaje.

La idea es que el desayuno se convierta en una ventana a la despensa aragonesa, incorporando productos de proximidad y de calidad diferenciada, desde aceites de la tierra hasta repostería tradicional y jamón con sello de origen.

Otras actividades con descuento

La campaña se concibe igualmente como un pequeño 'pasaporte cultural' que permite enriquecer la estancia con distintas actividades y ventajas exclusivas. Los visitantes podrán disfrutar de una oferta de 2x1 en el bus turístico los días 18, 19, 23, 24, 25 y 26 de abril, una oportunidad para recorrer los principales puntos de interés de la ciudad de forma cómoda y guiada.

También se ofrece un 2x1 en CaixaForum Zaragoza, que durante estas fechas programará diversas exposiciones y actividades dirigidas a todos los públicos.

La iniciativa incluye, además, un 25% de descuento para visitar Mobility City, el Museo Tecnológico de la Movilidad, y el histórico Patio de la Infanta, uno de los conjuntos renacentistas más destacados de la ciudad.

A estas ventajas se suman tarifas reducidas para acceder al Acuario de Zaragoza y al Museo de Origami. El objetivo es que quienes se alojan en los hoteles participantes perciban que su reserva abre la puerta a una experiencia más amplia, que combina patrimonio, arte contemporáneo, ocio familiar y divulgación científica.

Tanto desde Zaragoza Turismo como desde la Cámara de Comercio de Zaragoza han subrayado que esta campaña no solo busca incrementar las pernoctaciones, sino también “conectar al visitante con los principales mensajes turísticos de la ciudad”, alineando las promociones hoteleras con los grandes eventos culturales del año.

Con todo esto, las instituciones implicadas destacan, además, que se trata de un ejemplo de colaboración público‑privada, al implicar a hoteles, administraciones y empresas patrocinadoras en un proyecto de ciudad que utiliza la figura de Goya como hilo conductor y motor económico.

En palabras del sector, la aspiración es que cada estancia durante estos días sea “una experiencia completa”, en la que el huésped descubra el legado de Goya, pruebe los productos de Aragón y participe en la intensa agenda cultural que ofrece Zaragoza en torno a estas fechas.