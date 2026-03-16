"Quien haya metido mano en el saco debe ser condenado": el Gobierno de Azcón confía en los tribunales del caso Forestalia

Tranquilidad en el Gobierno de Aragón con la actual dirección del Inaga ante posibles registros a corto plazo en el marco de la investigación a Forestalia. No se esconde, en cualquier caso, cierta “preocupación” por las noticias que se van conociendo en los últimos días, que, inciden, “no cuestionan la gestión de este gobierno”.

“El que nada tiene que ocultar, nada teme, ni a la Guardia Civil ni a los tribunales. El Gobierno está tranquilo. Si hay que revisar expedientes, se revisan. Si hay que convocar la comisión de investigación, por el PP no habrá impedimento. Nada tememos de nuestra gestión. Transparencia absoluta”, ha afirmado el consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, responsable del Inaga.

Con esa premisa, desde el Gobierno aragonés se mantiene el sentimiento de alarma por las informaciones respecto a la actuación del anterior director del Inaga, Jesús Lobera.

“Voy de sorpresa en sorpresa cuando vemos lo que se publica en los medios de comunicación o los informes de los jueces. Es preocupante. Estamos preocupados por lo que está saliendo, pero tranquilos por nuestra responsabilidad. No está en cuestión la gestión de este gobierno, sino que todo es responsabilidad de los gobiernos del PSOE”, añade Blasco.

Con ello, en el seno del Gobierno del PP dejan la pelota en el tejado de la Guardia Civil y los jueces, esperando que se esclarezca cualquier posible delito.

“Espero que los tribunales, en los cuales confío, hagan su trabajo, con el máximo respeto a la Guardia Civil y los jueces. Quien haya metido la mano en el saco y se haya dejado corromper debe ser condenado. Actualmente, en el Inaga detecto tranquilidad. Hay muchísimo trabajo, pero ver que vuelve a cuestionarse su funcionamiento nunca es agradable”, apunta el consejero de Medio Ambiente.

Uno de los focos de investigación de la Guardia Civil se encuentra en el Inaga y en su exdirector entre 2016 y 2023, Jesús Lobera, a quien la UCOMA sitúa en el centro de la trama de corrupción de renovables.

Algunos funcionarios denuncian que los informes técnicos internos con valoración desfavorable eran sistemáticamente ignorados o devueltos por Jesús Lobera, quien se negaba a firmarlos sin aportar ninguna justificación técnica que respaldara su decisión.

El episodio más revelador ocurrió cuando uno de los técnicos se negó a firmar un informe del Clúster Maestrazgo que consideraba "contaminado". Ante su negativa, Jesús Lobera le habría dicho textualmente: "tú déjalo ahí, no hagas nada más que me encargo yo", asumiendo personalmente la gestión del expediente al margen del criterio técnico.

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