José Ignacio Casajús, secretario autonómico de ECA: "Las familias nos dejan lo más valioso que tienen, sus hijos"

Con la llegada de la primavera, los padres comienzan una expedición en busca del mejor centro educativo para sus hijos. Esto supone un auténtico reto para los padres porque casi sin darse cuenta toman una de las decisiones más importantes que marcará la vida de sus pequeños.

Hoy en día, hay una gran oferta de colegios, repartidos -principalmente- en tres sectores: público, concertado y privado. En Aragón, Escuelas Católicas (ECA) representa un gran volumen de la educación concertada con 90 centros, 55.000 alumnos y 4.000 docentes.

Estas cifras demuestran que este tipo de educación cuenta con una amplia demanda. José Ignacio Casajús, secretario autonómico de ECA, explica en una entrevista con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN la importancia de escoger uno de sus centros.

Pero si hay algo que facilita esta ardua labor a los padres es la web que han puesto a disposición de las familias para conocer todos los colegios de su red que hay en Aragón: Un colegio para ti.

Pregunta.- Desde el primer congreso de Escuelas Católicas de Aragón en noviembre, el lema "Educamos con sentido" continúa muy presente. ¿Qué buscan transmitir a las familias con este mensaje?

Respuesta.- Queremos transmitir que es una forma de ser y una forma de entender la educación, que es lo que nos caracteriza como colegios católicos.

Se trata de una propuesta de educación con un sentido integral de la persona, que se desarrolla desde la cercanía. Es pensar en el alumno y pensar en la familia. Buscamos poner en valor una manera de hacer las cosas que nos define claramente dentro de la propuesta educativa global que existe en Aragón.

P.- ¿Qué es lo que hace diferente a un colegio católico frente a otras opciones públicas o privadas?

R.- Lo primero que nos hace diferentes es esa perspectiva y ese ideario cristiano desde el que enfocamos la educación; es nuestra esencia, partiendo de la visión que nos transmite Jesús. A partir de ahí, entendemos al alumno en todas sus dimensiones. Otra diferencia clave es la propia estructura de nuestros centros: acompañamos al alumno a lo largo de más de 15 años de su vida, en la mayoría de los casos desde los 2 o 3 años hasta prácticamente los 18.

Además, si algo caracteriza a nuestros centros es que familia y escuela van de la mano. Las familias nos dejan lo más grande que tienen, que son sus hijos, y tienen una presencia activa en su educación, siempre en colaboración con el colegio.

Si algo caracteriza a nuestros centros es que familia y escuela van de la mano José Ignacio Casajús, secretario autonómico de ECA

P.- Al acompañar a los alumnos durante esa etapa vital tan extensa e importante, ¿se crean fuertes vínculos y un gran sentimiento de pertenencia en los colegios?

R.- Así es, se crean lazos humanos y de pertenencia muy importantes. Llevamos el concepto de "comunidad educativa" al día a día. Vemos crecer a los alumnos y los lazos que se establecen son tan fuertes que, incluso cuando han abandonado la etapa escolar, muchos de ellos vuelven, piensan en nosotros, se acuerdan y mantienen esa relación a posteriori.

Es más, muchos piensan en nuestros centros para la escolarización de sus propios hijos en el futuro. Esta huella es fundamental porque el aprendizaje también depende de los vínculos que el alumno establece con los compañeros y profesores.

P.- Tienen en marcha la campaña ‘Un colegio para ti’ para mostrar los proyectos educativos de los centros de su red. ¿Qué novedades se han incluido este año?

R.- El año pasado iniciamos esta campaña poniendo a disposición de las familias una herramienta de búsqueda de centros. Queríamos que los padres pudieran buscar información de manera pausada y sosegada desde casa, complementando las visitas presenciales y las jornadas de puertas abiertas.

Este año queremos dar un paso más allá y seguir acercando nuestros colegios a las familias aragonesas. Buscamos que esta campaña sea un altavoz de nuestra manera de entender la educación, haciéndonos más presentes en la sociedad, en la publicidad y en la calle. El objetivo es que las familias dispongan de toda la información para acabar decantándose por el centro que mejor responda a sus necesidades.

Queríamos que los padres pudieran buscar información de manera pausada y sosegada desde casa José Ignacio Casajús, secretario autonómico de ECA

P.- Desde su experiencia, ¿cuáles son los factores más determinantes que tienen en cuenta las familias a la hora de elegir un colegio?

R.- Las decisiones pueden basarse en múltiples aspectos, como la zona de influencia o su manera de entender la educación, por lo que el abanico suele estar limitado. Sin embargo, es evidente que la decisión se toma de manera muy meditada. Nosotros creemos que los proyectos educativos deben ser el factor definitivo a la hora de tomar la decisión, porque son muchos años en la vida de nuestros hijos. A la hora de elegir un colegio, conviene entender su proyecto educativo y con el paso de los años, comprobar que se tomó la mejor decisión.

P.- Más allá de lo puramente académico y de impartir un temario, ¿qué aporta Escuelas Católicas a la vida diaria de sus estudiantes?

R.- Aportamos una forma de entender a los colegios como entidades y lugares abiertos para su entorno, para su barrio y para su comunidad educativa. En nuestros colegios se hace vida más allá de las clases; no es un mero lugar donde se imparte enseñanza, sino un lugar donde se educa. Hacemos vida en los patios, en las actividades extraescolares, en las convivencias y en el tiempo libre.

En nuestros colegios se hace vida más allá de las clases, no es un mero lugar donde se imparte enseñanza, sino un lugar donde se educa José Ignacio Casajús, secretario autonómico de ECA

P.- ¿Qué mensaje le gustaría enviar a aquellos padres que continúan indecisos ante esta decisión?

R.- Les animaría, sobre todo, a que conozcan a fondo los centros que se plantean. Tienen la oportunidad de visitarlos durante estas semanas de puertas abiertas. Les pido que vayan, los pisen, y que no solamente escuchen, sino que perciban lo que los centros les transmiten en la vida del día a día. Es fundamental que inviertan tiempo en analizar los proyectos educativos, pensando en lo mejor que tienen, que son sus hijos, para tomar la decisión más acertada.