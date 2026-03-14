El juez del 'caso Forestalia' vuelve a poner en marcha el reloj: los plazos empezarán a contar a partir del día 20

Fernando Samper, a la salida del juzgado de Teruel. E. E.

El juez del 'caso Forestalia' vuelve a activar el reloj. El Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel ha dictado una providencia para levantar la suspensión de los plazos decretada el pasado día 11.

El calendario se reanudará el próximo viernes 20, momento en que comenzarán a computarse los plazos suspendidos.

Este miércoles, el juez Juan José Cortés emitió una primera providencia con la que paralizaba los plazos procesales para que los abogados de las partes tuviesen tiempo suficiente para estudiar todas las diligencias practicadas hasta el momento.

En origen, la vista sobre el futuro del Clúster del Maestrazgo tendría que haberse celebrado este viernes, pero el magistrado optó por aplazarla y dar cinco días a la Fiscalía y los letrados a fin de que concretasen qué personas físicas y jurídicas tenían que ser citadas.

El objetivo era no dar un paso en falso y evitar que su decisión pudiese quedar anulada en un futuro por haberse dejado a parte de los actores implicados.

Así, y salvo nuevo giro de guion, el viernes 27 terminaría el plazo para indicar qué personas han de ser llamadas. Su importancia no es menor, ya que el juez tiene que decidir si pone o no en pausa la tramitación del polémico Clúster del Maestrazgo, que afecta a nueve municipios de la provincia de Teruel.

A esta fecha clave hay que añadir una segunda: el 8 de abril. Entonces acabará el plazo que se dio al Ministerio Fiscal y a las partes para que expresaran su opinión acerca de una posible inhibición del juzgado de Teruel en favor de otro órgano de mayor competencia.

En todo caso, contra esta última providencia cabe recurso de reforma en los tres días siguientes a su notificación, por lo que no se puede dar nada por sentado.

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil superan ya las 1.600 páginas, de ahí que se diera un tiempo extra para que los investigados y las partes personadas en la causa pudieran analizar todo con más detalle.

Este viernes era el propio Gobierno de Aragón el que anunciaba que se personaba como parte perjudicada con la condición de acusación particular por los previsibles daños que la presunta trama de corrupción de Fernando Samper ha podido causar a los intereses de la Comunidad y los aragoneses.

Esto, explicaba la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, les permitirá ejercer las acciones "civiles o penales" que se consideren llegado el momento.

La DGA insiste en que los hechos, que circunscribe al Gobierno de Pedro Sánchez y a los años del Ejecutivo socialista de Javier Lambán, son "muy graves y preocupantes", de ahí este nuevo paso del Ejecutivo de Jorge Azcón.

El suyo no es, en todo caso, el único caso a resolver. La 'Plataforma a favor de los paisajes de Teruel' también ha pedido personarse en el proceso.

Sus integrantes confían en que el juez autorice su entrada. También en que se pronuncie sobre el futuro del Clúster del Maestrazgo antes de que el proceso pueda acabar en manos de la Audiencia Nacional.