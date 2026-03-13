El PP propone a Jorge Azcón como candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón

La ronda de contactos para elegir al próximo líder del Ejecutivo aragonés ha terminado hoy con el encuentro de la presidenta de las Cortes, María Navarro y el Partido Popular.

La secretaria general del PP-Aragón, Ana Alós y la portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, han solicitado hoy a la presidenta de las Cortes la designación de Jorge Azcón como candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

Alós ha señalado que los aragoneses hablaron con claridad el pasado 8 de febrero: "El resultado de esas elecciones refleja de manera muy clara cuál ha sido la voluntad mayoritaria de los ciudadanos: el Partido Popular fue la fuerza política más votada en Aragón y obtuvo el respaldo mayoritario de los aragoneses para seguir liderando el Gobierno de nuestra comunidad".

En ese sentido, la secretaria general del PP-Aragón ha afirmado que ese resultado electoral no solo sitúa al Partido Popular como la primera fuerza política, sino que también señala con claridad que Jorge Azcón es, a día de hoy, "el único candidato que tiene una posibilidad real de articular una mayoría parlamentaria que permita conformar un gobierno estable, sólido y con garantías para Aragón".

"Por tanto, creemos que es lógico, razonable y plenamente coherente con el resultado electoral que sea él quien intente formar gobierno. Además, entendemos que ese resultado expresa también la voluntad mayoritaria de los aragoneses de que el proyecto político que hoy lidera Jorge Azcón pueda continuar al frente del Gobierno de Aragón, consolidando la estabilidad institucional. Porque en democracia hay algo fundamental: respetar el mandato que sale de las urnas. Y ese mandato, en Aragón, sitúa al Partido Popular como la fuerza política llamada a liderar la formación del próximo gobierno", ha afirmado.

La secretaria general de los populares aragoneses ha señalado que "el objetivo del PP es que Aragón tenga un gobierno estable, con una mayoría suficiente y con capacidad para seguir trabajando por esta Comunidad".

"Ese es el mandato que salió de las urnas y esa es la responsabilidad que estamos asumiendo desde el Partido Popular. Por eso hemos solicitado a la presidenta que eleve la propuesta de Jorge Azcón para presidir Aragón", ha concluido Alós.

No obstante, no se ha fijado la fecha de celebración del Pleno de Investidura "porque es momento de seguir negociando", ha reconocido la popular.

Para que Jorge Azcón sea investido presidente deberá contar con el apoyo de los de Abascal.

Vox se reunió con María Navarro hace dos días y aunque defendió estar con la mano tendida, marcó algunas líneas rojas a las que no se plantean renunciar, como una bajada “masiva” de impuestos, acabar con las ayudas a “ONG que se lucran con el tráfico de personas” o llevar a cabo la limpieza de cauces.