El Gobierno de Aragón se persona como parte perjudicada en el 'caso Forestalia': "Es muy grave"

La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, este viernes en el Pignatelli. E. E.

El Gobierno de Aragón se personará como parte perjudicada en el 'caso Forestalia' con condición de acusación particular. Los servicios jurídicos del Ejecutivo de Jorge Azcón ya han trasladado la petición al Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel para tener acceso a toda la información.

Esto permitirá, según ha explicado este viernes la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, ejercer acciones "civiles o penales" llegado el momento.

Los hechos, ha insistido, son "muy graves y preocupantes", de ahí este nuevo paso de la DGA.

La también titular de Economía ha querido circunscribir la trama al Gobierno de Pedro Sánchez y al Ejecutivo socialista de Javier Lambán.

En estos días, ha reconocido, no han mantenido contactos con Forestalia, empresa que también está detrás del proyecto Búfalo, que supondrá una inversión de 12.000 millones de euros y la creación de miles de puestos de trabajo.

Lo que sí tienen claro es que en las próximas semanas se van a revisar todos los expedientes sospechosos para que no haya margen de duda.

