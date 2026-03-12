Arte en vivo en el centro de Zaragoza como condena a las agresiones a sanitarios: "Hay que cuidar de quien nos cuida"

Arte en vivo en Zaragoza contra las agresiones a sanitarios E. E.

En Aragón la cifra llega a 887 agresiones a profesionales del sistema sanitario, lo que supone un incremento del 11,57% respecto a 2024.

Una flor como símbolo de escucha. Este es el objetivo del mural pintado en vivo bajo el lema 'Tolerancia cero frente a las agresiones a médicos' en el centro de Zaragoza. Según los últimos datos del Colegio de Médicos de Zaragoza, los facultativos sufren una agresión cada 10 horas en España.

En Aragón la cifra llega a 887 agresiones a profesionales del sistema sanitario, lo que supone un incremento del 11,57% respecto a 2024. De esta cifra, han cuantificado que 200 han sido dirigidos a facultativos.

El Colegio de Médicos de Zaragoza está abierto para la recopilación y ayuda a los profesionales que lo requieran. En este último año, les han comunicado 10 agresiones a médicos. Una cifra que supone "la punta del iceberg" como bien ha señalado el presidente de COMZ, Javier García Tirado.

Según señala el presidente de COMZ, detrás de estos datos está un "deterioro del sistema sanitario": "Hay una percepción de falta de atención en la medida de lo que consideran que necesitan, de expectativas no cumplidas".

Para poder frenar estas agresiones, Tirado ha señalado que es vital la cultura sanitaria por parte de la sociedad para "entender en qué consiste nuestro trabajo".

"La mayoría son verbales, pero también hay físicas, que son desde luego lamentables e intolerables", ha condenado Tirado.

Respecto a las especialidades, los profesionales de atención primaria padecen el 58,6% de estas acciones violentas.

El informe 2025 arroja otros datos como que el 13,5% de los casos de profesionales médicos agredidos derivan en una baja laboral, lo que impacta de manera directa en la continuidad asistencial y en un daño al sistema sanitario en su conjunto.

Por otra parte, el índice de lesiones físicas roza este año el 20%, lo que supone un aumento respecto al año anterior del 73%.

El objetivo mayor de estas agresiones, además, se perpetúa en mujeres, que en el cómputo general suponen un 63,7% de médicas agredidas.

Las médicas reciben, según ha señalado, insultos "de los más variados" como, además, amenazas dirigidas no solo hacia las propias facultativas sino también hacia su familia. "Son tremendamente duras para la persona que está realizando su trabajo, que está dedicando su vida y su esfuerzo a cuidar", ha lamentado Tirado.

En esta línea, el presidente del COMZ ha indicado que sufrir este tipo de situaciones en su lugar de trabajo "afecta anímicamente hasta el punto de que puede llegar a situaciones de necesitar soporte psicológico".

De igual forma, ha hecho un llamamiento para que aquel que sufra una agresión se ponga en contacto con el Colegio de Médicos ya que tienen las herramientas para "acompañar y el respaldo jurídico que puedan necesitar".

Ante esta situación, el Colegio de Médicos de Zaragoza y Believe in Art se han dado la mano para crear un mural artístico como repulsa a las agresiones y en apoyo a quienes lo sufren que se puede ver en la plaza Aragón de Zaragoza.

"Queremos poner en positivo la necesidad de que haya confianza y respeto mutuo entre los pacientes y sus sanitarios para que haya una relación lo más satisfactoria posible entre ambas partes", ha señalado.

La artista Laura Gómez de Believe in Art ha estado pintando en el momento de la convocatoria con los medios de comunicación. La fundadora de la organización, Beatriz Lucea, ha indicado que esta muestra busca la "sensibilización a través del arte".

"Representa cuidar de los que nos cuidan que es tan importante como que ellos nos cuiden a nosotros", ha recalcado. En definitiva, Lucea ha incidido en que este mural sirva "para reflexionar".