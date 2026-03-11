Vox ve "muy incipiente" un acuerdo con el PP en Aragón: "Vamos a intentar aplicar nuestro programa al máximo"

María Navarro, presidenta de las Cortes, y Alejandro Nolasco, portavoz de Vox en Aragón E. E.

“Muy incipiente”. Así ha definido el portavoz de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, el posible acuerdo con el PP para hacer presidente a Jorge Azcón. La formación reconoce conversaciones con los populares para avanzar en un futuro pacto, pero no se marca plazos ni lo ve factible a corto plazo.

Nolasco ha comparecido ante los medios de comunicación por primera vez desde el pasado 8 de febrero, en el que se convirtió en gran protagonista de las elecciones al duplicar el número de escaños en el Parlamento.

“Los aragoneses han dicho que quieren el doble de Vox, mientras que el PP ha perdido dos escaños. Es momento de cambiar las cosas. Lo preferible es que sea cuanto antes. Seguimos con la mano tendida, como estaba en 2024 y 2025”, ha afirmado Nolasco.

Desde Vox dicen que todavía no se han planteado si estar dentro o fuera del Gobierno de Aragón, a falta de que se concrete el posible acuerdo.

“Va a depender del acuerdo. Una vez que lleguemos a un acuerdo, veremos si es mejor entrar para garantizar esas políticas, o si tenemos garantías suficientes de que se van a llevar a cabo estando fuera”, ha afirmado Nolasco.

En cualquier caso, Vox sí ha marcado una serie de líneas rojas a las que no se plantean renunciar, como una bajada “masiva” de impuestos, acabar con las ayudas a “ONG que se lucran con el tráfico de personas” o llevar a cabo la limpieza de cauces.

“Estas cuestiones son fundamentales. No vamos a hablar de qué vamos a renunciar. Vamos a intentar aplicar nuestro programa al máximo. Los aragoneses han dicho que quieren el doble de Vox y vamos a intentar aplicar todo el programa que podamos”, ha subrayado.

Con ello, desde Vox rechazan que se les cuelgue el cartel de culpables de bloquear a la Comunidad, citando al consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, cuando se trató de llegar a un acuerdo de presupuestos.

"Los aragoneses han votado un cambio y lo importante es que lo tengan cuanto antes. No ha sido posible antes porque el PP no quería salir de su baldosa y convocar elecciones. Se pueden cambiar muchas cosas y el mandato en las urnas es claro", ha añadido Nolasco.

Así, pocas pistas más ha dado el portavoz de Vox sobre el estado de las negociaciones, para las que no se marca ni plazos, sin abrir ni cerrar la puerta incluso a pedir la Presidencia de las Cortes como en la anterior legislatura: "Legalmente posible es, probable no lo sé", se ha limitado a decir.

"Si alguien quiere ponerse de acuerdo en políticas concretas, hace falta tiempo. Está todo en el aire", ha resumido.

