Aragón recuerda a las víctimas de terrorismo en un emotivo acto: "Tenemos una sensación de abandono constante"

Los presentes han guardado un minuto de silencio por las víctimas y, en especial, por las 192 perpetradas el 11 de marzo de 2004.

Un emotivo acto ha recordado a las víctimas de atentados terroristas en el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo este 11 de marzo. Fecha que en la sociedad española está marcada por el atentado del 11M de 2004 en el que perdieron la vida 192 personas.

El acto ha estado marcado por un minuto de silencio en recuerdo y respeto a las víctimas que ha ido acompañado de un manifiesto a voz de la presidenta de la asociación en Aragón, Lucía Ruiz.

En él ha primado dejar a un lado "cualquier discrepancia ideológica o interés partidista". "Durante un tiempo parecía evidente que acompañar a las víctimas del terrorismo no era una opción política, sino un deber moral de todos. Hoy, con el paso de los años, esa certeza se ha ido erosionando", ha señalado Ruiz.

Al igual, ha indicado que las víctimas asisten "día tras día y con un desconcierto a un clima en el que el simple hecho de reivindicar valores fundamentales como la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia, parece que generan incomodidad y suscitan sospecha".

Por ello, ha reiterado que desde las familias y víctimas "tenemos la legitimación suficiente para preguntarnos con preocupación en qué momento la defensa de las víctimas del terrorismo comenzó a verse como una forma de posición partidista".

En esta misma línea, las víctimas han manifestado que pervive una "sensación de abandono constante": "Nuestras demandas de verdad y justicia quedan relegadas al olvido".

Ruiz ha querido condenar la concesión de terceros grados o aplicación del tercer grado para Txeroki y "otros 30 asesinos terroristas": "Los terroristas abandonan la prisión antes de que las víctimas ni siquiera hayamos rozado esa sensación efímera de justicia".

El valor de las nuevas generaciones

El presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado este miércoles la importancia de "contar a las nuevas generaciones qué es lo que ha significado el terrorismo en nuestro país y, por desgracia, lo que ha significado en Aragón".

Azcón, que ha participado en el acto con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, ha recordado que "en Aragón también hemos sufrido la lacra terrorista y hemos perdido a hombres y mujeres que se sacrificaron por nuestra democracia".

"Por eso nos repugna cuando vemos que se conceden beneficios penitenciarios y cuando se excarcela antes de tiempo a los que han sido condenados por terrorismo", ha agregado.

A su juicio, "es incomprensible que se esté pactando o que se esté alcanzando acuerdos con aquellos que son herederos del terrorismo".

"En España acabamos con el terrorismo gracias al increíble trabajo que hicieron los jueces, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, sobre todo, gracias a la dignidad de las víctimas. Y esto es lo que hoy estamos recordando, que gracias a las víctimas y a lo que representan, tenemos todavía muy presente qué es lo que significa el terrorismo y, por eso, actos como este de homenaje son absolutamente imprescindibles", ha concluido.

Al acto también ha acudido la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la cual ha señalado el "fuerte compromiso" que tiene Zaragoza con las víctimas de atentados terroristas.

Así, ha ensalzado que estos actos deben realizarse "para que no se olviden". A lo que ha señalado la importancia de cara a los jóvenes para que "sigan recordando que es una lacra que hay que combatir todos los días y abordar para evitar el fanatismo y para evitar que el terrorismo vuelva a repetirse".