Todo en verde: las lluvias calman la sequía en la cuenca del Ebro y todas sus zonas pasan a una situación de "normalidad"

Estado actual de la cuenca del Ebro tras las últimas lluvias. E. E.

Las intensas lluvias de las últimas semanas han cambiado 'la cara' por completo a la cuenca del Ebro.

El último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), publicado esta misma semana, confirma que ya no hay unidades territoriales en situación de sequía.

Prácticamente todas están en situación de normalidad, con un color verde generalizado que contrasta con los problemas que arrastraban, hasta hace unas semanas, las unidades del Iregua, Martín, Guadalope y Bajo Ebro.

La única excepción en estos momentos está en la llamada UTS Martín, que tiene un carácter contracíclico por el fuerte componente subterráneo de sus aportaciones.

Hasta este mes, las precipitaciones en la parte occidental y sur de la cuenca todavía estaban por debajo de la media. No obstante, la abundancia general de precipitaciones en las últimas semanas

Las predicciones de la Dirección General del Agua y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan que el nivel de aportaciones para la cuenca del Ebro para los próximos 6 meses (febrero-julio) se situará por encima de la media (1,17). Es decir, en un 117 % de lo que sería el año medio, con una horquilla entre 0,96 y 1,53.

Lo que va de año agrícola, periodo que va desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto, ha sido húmedo, con un promedio del 107%, según la Aemet.

La distribución, no obstante, ha sido desigual, con zonas en las que ha llovido menos como Gúdar (76%) y otras, como Valderrobres, en las que se ha registrado hasta un 160% de precipitaciones.

De media, la Comunidad ha presentado un superávit de 18 litros por metro cuadrado.

Los embalses, mientras tanto, siguen en unos niveles pocas veces vistos por estas fechas. Este martes están al 85,1% de su capacidad, 0,02 puntos por encima de la última semana.

Esto se traduce en 6.519 hectómetros cúbicos almacenados de los 7.657 posibles, 9,46 puntos por encima del registro de hace un mes y 12,88 más respecto a la media de los últimos cinco años.

El de Mequinenza, por ejemplo, llega al 99,2% (1.362 hectómetros cúbicos) y Yesa, al 86,7% (387).