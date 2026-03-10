El papel clave de Jesús Lobera (Inaga) en la expansión de Forestalia: "Tú déjalo ahí, no hagas nada que me encargo yo"

Jesús Lobera, director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) entre 2016 y 2023, fue una “figura central” en las presiones y cambios de procedimientos llevados a cabo para favorecer las autorizaciones ambientales de los proyectos de renovables de Forestalia.

Esta es una de las conclusiones que extrae la Guardia Civil tras los interrogatorios llevados a cabo para investigar el presunto trato de favor a Forestalia, según el sumario del caso, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Lobera es descrito por los investigadores como un puesto “puramente político” y le sitúa en el centro de la trama de agilización de autorizaciones ambientales, ya que el órgano autonómico tiene las competencias para analizar los proyectos de menos de 49,9MW.

Según los testimonios de los interrogados, Lobera desarrolló su trabajo con "normalidad" hasta la llegada del denominado "boom" de las energías renovables. Durante esta fase inicial, los procedimientos internos seguían los cauces habituales, respetando la jerarquía técnica y la autonomía de los informes.

La llegada masiva de proyectos de energías renovables, y en particular los vinculados a Forestalia, marcó un cambio drástico en la forma de proceder de la Dirección. Los testimonios describen una nueva actitud "proactiva" por parte de Jesús Lobera para que estos expedientes obtuvieran una resolución favorable.

De hecho, según declara uno de los interrogados, las "presiones ejercidas" llegaron a un punto en que durante toda esa época solo llegó a firmar tres informes desfavorables.

Un nuevo “modus operandi”

Estos testimonios describen un nuevo sistema de trabajo impuesto por la Dirección del Inaga. Denuncian que los informes técnicos internos con valoración desfavorable eran sistemáticamente ignorados o devueltos por Jesús Lobera, quien se negaba a firmarlos sin aportar ninguna justificación técnica que respaldara su decisión.

Asimismo, se acusa a Lobera de recurrir directamente a consultoras externas (como Vea Global, Natural Resources, Calidad y Estudio o SATEL) para que redactaran informes "a su gusto". Dichos informes, según los testigos, se elaboraban con criterios técnicos más laxos y omitiendo aspectos desfavorables para los promotores, siendo posteriormente validados por la Dirección del Inaga.

El episodio más revelador ocurrió cuando uno de los técnicos se negó a firmar un informe del Clúster Maestrazgo que consideraba "contaminado". Ante su negativa, Jesús Lobera le habría dicho textualmente: "tú déjalo ahí, no hagas nada más que me encargo yo", asumiendo personalmente la gestión del expediente al margen del criterio técnico.

Otra de las funcionarias interrogadas por la Guardia Civil declaró haber observado una "baja calidad técnica" en los informes tramitados directamente por Jesús Lobera. Menciona la detección de distintos errores y el uso de la técnica de "corta-pega de otros informes", lo que sugiere una falta de rigor y análisis individualizado, reforzando la idea de que dichos informes no fueron sometidos a un proceso de revisión técnica posterior adecuado.

Relación preferencial con Forestalia

Los testimonios describen una relación que excede los cauces formales, donde las decisiones públicas podrían estar influenciadas por intereses comerciales. Se detallan reuniones "habituales y que consideran casi semanales" entre Lobera y responsables de Forestalia, como Carlos Ontañón y Fernando Samper.

Una de las funcionarias relata un episodio en el que la secretaria de Lobera la convocó a una reunión indicando que era "con los de Forestalia" para tratar directamente un expediente. Este nivel de acceso privilegiado es, a juicio de los agentes de la UCOMA, un claro indicador de una relación anómala.