Teruel Existe dirá 'no' a cualquier sombra de Vox en el Gobierno de Azcón: "Con sus políticas, votaríamos en contra"

Aragón-Teruel Existe no facilitará ningún Gobierno de Aragón que tenga la sombra de Vox, incluso apoyado desde fuera. Esta formación, con dos diputados, se muestra totalmente opuesta a las políticas de los de Abascal, y lamenta que las negociaciones se estén protagonizando desde Madrid.

Así lo ha transmitido su portavoz, Tomás Guitarte, en la primera reunión con la nueva presidenta de las Cortes, María Navarro, a quien ha trasladado esa negativa a un Gobierno entre PP y Vox.

“Nosotros votaremos en contra de un pacto PP-Vox. No solo es en contra nominalmente, sino en contra de aquellas políticas que reflejen los postulados de Vox. Si hubiera un gobierno solo del PP que siguiese las políticas de Vox, también votaríamos en contra. Son las políticas las que cuestionan ese apoyo. Con las políticas de Vox, votaríamos en contra”, ha explicado Guitarte ante los medios de comunicación.

Incluso, Guitarte rechaza una abstención que, unida a la de Vox, podría llegar a ser suficiente para investir a Azcón, siguiendo las matemáticas del nombramiento de María Navarro.

Y es que, a su juicio, las políticas de Vox están en las antípodas de los planteamientos de Teruel Existe, desde la ideología de género y la inmigración, hasta la organización territorial.

“Vox va en contra de la autonomía y nosotros somos profundamente autonomistas. Reclamamos una descentralización no solo hacia las comunidades, sino también hacia comarcas y municipios”, ha incidido.

En este primer encuentro, desde Aragón-Teruel Existe han propuesto a Navarro que se ponga en funcionamiento la Agencia Aragonesa Anticorrupción, aprobada por ley en 2017, pero que nunca se ha llegado a lanzar.

“No tiene sentido que esté aprobado y no se ponga en marcha. Si hay discrepancias de los contenidos, se pueden actualizar o modificar. Igual era una ley muy fuerte en su momento, pero es una herramienta que otras comunidades tienen y Aragón no la ha llegado a poner en marcha”, ha señalado.

Sobre la mesa de Teruel Existe también estaría la solicitud de constituirse como grupo propio. El reglamento de las Cortes obliga a formar un grupo mixto a todas las formaciones con menos de 3 diputados, si bien Guitarte considera apropiado que ellos, con 2 escaños, puedan ir por libre.

“Queremos que el Parlamento aragonés sea reflejo de la pluralidad política y otorgar los mecanismos y herramientas para que sea factible. Nos interesa que la pluralidad política de la Comunidad se refleje. Somos una de las comunidades más plurales que hay en España”, ha afirmado Guitarte, si bien reconoce que no se lo ha trasladado todavía a la presidenta.

Responsabilidades por el caso Forestalia

Al mismo tiempo, desde Teruel Existe, una de las principales opositoras a los macroproyectos de renovables, ha exigido responsabilidades políticas a las más altas instancias ante las investigaciones de la Guardia Civil que señalan a un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, Eugenio Domínguez.

“Va más allá, también hay responsabilidades de la ministra Teresa Ribera o el Consejo de Ministros donde estaba Pilar Alegría como ministra, votando a favor sin ser consciente de lo que hacía. Todo el mundo sabía que había un elefante en la habitación, pero nadie lo quería decir. En el Ministerio no se tomaban decisiones sin que lo supiera la ministra”, ha expuesto.

Además, Guitarte propondrá la repetición de la Comisión de Investigación que ya se celebró en las Cortes de Aragón por el desarrollo de grandes proyectos de renovables, y que terminó sin encontrar ningún delito.

“Aquello fue un paripé pactado entre PP, PSOE y PAR para pasar por encima sin meter ruido y sin profundizar en los temas. Hay muchas responsabilidades. Debemos aprender de este procedimiento. Esta empresa sigue teniendo el beneplácito del gobierno de Aragón actual”, ha subrayado.