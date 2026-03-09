El juez estudiará este viernes la posible paralización del Clúster Maestrazgo, el mayor proyecto de renovables de Forestalia

El juez que instruye la causa de Forestalia celebrará este viernes una vista para estudiar las posibles medidas cautelares para paralizar la ejecución del Clúster Maestrazgo, uno de los macroproyectos de renovables que están en el centro de la polémica por las autorizaciones ambientales irregulares.

El responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel ha llamado a todas las partes antes de resolver sobre las medidas cautelares que solicitó la Guardia Civil.

En dicho informe, la Guardia Civil advierte al juez de que podrían ocasionarse daños medioambientales irreversibles en la zona y por ello informa de la conveniencia de paralizar la ejecución del proyecto del Clúster del Maestrazgo.

A la vista de medidas cautelares fijada para el viernes, y con el fin de no producir indefensión, están citados a comparecer el Ministerio Fiscal, las partes personadas y las empresas que se puedan ver afectadas por la adopción de la medida cautelar.

El Clúster Maestrazgo recibió la declaración de impacto ambiental positiva por el Consejo de Ministros en 2024. Pese a que tenía previsto comenzar las obras en el primer trimestre de 2025, todavía no han comenzado por la falta de algunos permisos de construcción.

Este macroproyecto de renovables agrupa 122 aerogeneradores en Teruel, y supone una inversión que supera los 1.000 millones de euros. Fue impulsado por Forestalia y, tras recibir la autorización ambiental del Consejo de Ministros, ahora pertenece al fondo danés CIP, que no ha querido pronunciarse sobre la investigación.

Además, el Ministerio Fiscal ha remitido un informe favorable sobre la posible inhibición de este juzgado, al considerar que los elementos de investigación se encuentran en Zaragoza y en Madrid, al ubicarse en esas ciudades las sedes de Forestalia y el Ministerio.