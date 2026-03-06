La borrasca Regina obliga a activar la alerta por riesgo de inundaciones en Aragón: estas son las zonas afectadas

Un garaje de Cuarte de Huerva anegado por las lluvias E. E.

El Gobierno de Aragón ha activado este viernes a las 18.00 horas el Plan de Inundaciones (PROCINAR) en fase de alerta ante la previsión de crecidas ordinarias en algunos ríos de la Comunidad Autónoma, tras las precipitaciones acumuladas por el paso de la borrasca Regina.

Según la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, la crecida ordinaria afectaría principalmente a los ríos Aguasvivas, Queiles, Huecha, Huerva, Algás y Manubles.

La Confederación Hidrográfica del Ebro estima que los ríos se mantendrán en nivel amarillo, aunque en algún caso podrían rozar el nivel naranja de peligrosidad.

No se esperan daños en el casco urbano, si bien sí podrían anegarse zonas próximas al cauce.

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha dado aviso a los ayuntamientos, a las comarcas afectadas y a los cuerpos operativos para que refuercen las labores de prevención y vigilancia.

Esta alerta se difunde también a través de las redes sociales del Gobierno de Aragón y del 112 Aragón, junto con consejos de autoprotección.

Protección Civil recomienda a la población extremar la precaución, mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y de los servicios de emergencia.

Si estás en casa, las recomendaciones se centran en cerrar bien las puertas y ventanas, colocar en alto documentos, alimentos y objetos valiosos, proteger a los animales y no bajar a sótanos.

Para el exterior, desde Protección Civil piden a la población que se alejen de los cauces de barrancos, no aparcar junto a ríos, circular en coche por rutas principales y no cruzar vados o tramos inundados.