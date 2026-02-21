Aragón tardará "meses" en recuperarse de las más de 900 operaciones canceladas por la huelga de médicos

Concentración de médicos en Aragón durante la semana de huelga E. E.

Los cinco días de huelga de médicos han llegado a su fin. Este viernes se cerraba momentáneamente esta temporada de parones con una gran manifestación que ha llenado el centro de Zaragoza de profesionales sanitarios y pacientes como rechazo al Estatuto Marco de Mónica García y las condiciones laborales que dependen del Gobierno de Aragón.

Estos días de huelga y servicios mínimos han dejado un total de 921 intervenciones quirúrgicas suspendidas y se han llegado a realizar 968 en todos los hospitales de Aragón.

Además de una confusión en números de seguimientos cuando los sindicatos convocantes cifran en 85% de seguimiento de huelga y la consejería de Sanidad, ahora en funciones, de una media del 13%.

A pesar de que los propios médicos lamentan las consecuencias que ha podido determinar, el Salud tardará en absorber "meses" todas las intervenciones quirúrgicas de mayor o menor gravedad que se han debido de suspender a causa de los cinco días de huelga trabajando bajo servicios mínimos.

Según informan fuentes sindicales de Cesm Aragón, las intervenciones de patologías graves se están citando "inmediatamente para la semana que viene". Así, los pacientes habrán visto un retraso de pocos días para poder ser intervenidos.

Esta tónica siguen todas aquellas operaciones según la gravedad del paciente. Por el momento, se está teniendo conocimiento de que algunas intervenciones menos graves se están citando de cara a mayo. Esto se traduce en una demora de alrededor de tres meses, por el momento.

Los propios médicos convocantes de la huelga manifiestan que son los "primeros interesados" en que los pacientes reciban una atención médica de calidad y poder realizar las intervenciones "cuanto antes". Así, señalan que durante estos cinco días como en las semanas próximas van a trabajar "sin descanso" para dar servicio a los pacientes.

Si bien, la huelga que protagonizaron de cuatro días en diciembre supuso la cancelación de 839 operaciones suspendidas, de las cuales el sistema sanitario "aún no se ha recuperado".

Mientras tanto, desde el departamento de Sanidad no tienen aún un dato estimado de la fecha en la que se podrá haber absorbido todas las derivaciones de intervenciones canceladas y las consecuencias dentro de las listas de espera quirúrgicas.

Ya en diciembre, debido a los cuatro días de huelga -9 al 12-, la lista dejó de ver un descenso en número de pacientes en espera. Así, el impacto de la huelga junto a los días festivos incrementó las listas de espera de más de seis meses en 103 pacientes.

Desde Sanidad estimaron que más de 400 de las operaciones suspendidas eran de pacientes con demora superior a 180 días.

Una situación que puede llegar a empeorar ya que se pone fin a un periodo de huelga sin acercamientos con la ministra de Sanidad, Mónica García, y con la proposición de los sindicatos convocantes de reuniones urgentes con los grupos parlamentarios.

Hasta el momento, se cierra esta semana pero ya se vuelve a correr el reloj para la próxima semana de huelga. Si nada cambia, los profesionales sanitarios están llamados a luchar por sus derechos laborales del 16 al 20 de marzo.

Desde los profesionales muestran un rechazo evidente ante el Estatuto Marco pactado por Mónica García y sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT y CSIF) a los que acusan que no representan los intereses de los médicos.

Entre las demandas se encuentran las horas complementarias, las cuales se les retribuyen por debajo de las ordinarias y no se tienen en cuenta para la jubilación. Además de las guardias de 24 horas, las que solicitan que sean voluntarias y se eliminen para mayores de 55 años.

No es lo único ya que también reclaman el nivel 4 profesional para que se les valore en consideración a los más de 11 años académicos que dedican para llegar a ejercer la medicina.

La huelga también ha tenido demandas autonómicas respecto a sus condiciones laborales en las que solicitan medidas acertadas para los puestos de difícil cobertura.