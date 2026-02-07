Uno de cada cuatro hogares aragoneses no puede permitirse irse una semana de vacaciones o afrontar gastos imprevistos

La situación de pobreza en la Comunidad sigue estancándose en los últimos años. Un 19,1% de los aragoneses se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que se ha reducido respecto al año pasado y que es la más baja desde la pandemia, pero que todavía evidencia que casi uno de cada cinco aragoneses está en situación vulnerable.

Así lo refleja la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la calidad de vida de los ciudadanos, que sitúa a Aragón como la cuarta comunidad con un menor porcentaje de personas en riesgo de pobreza, solo por detrás de País Vasco, Navarra e Islas Baleares.

Con este dato, Aragón también mejora la media nacional, que se eleva hasta el 25,8% de la población de todo el país.

Una de las cuestiones que inciden en esa tasa de pobreza es la renta media de los aragoneses, que ha crecido en el último año hasta los 16.717 euros anuales, creciendo en casi mil euros respecto a 2024 y en casi 4.000 desde 2020.

En este caso, Aragón es la séptima comunidad donde sus ciudadanos tienen mayor renta, por encima en 1.100 euros de la media del país y entre regiones como País Vasco, con 19.923 euros, o Extremadura, por debajo de los 13.000.

No obstante, al indagar en las condiciones de vida de cada persona, se encuentran algunas dificultades para afrontar situaciones que para otros pueden ser comunes.

Según el INE, uno de cada cuatro aragoneses no puede permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año, ni tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos.

Además, un 10,1% de los aragoneses ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses. Y otro 11,3% no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.

Más al detalle, un 10,8% de los aragoneses no puede permitirse gastar una pequeña cantidad de dinero en sí mismo; un 5,8% no puede permitirse sustituir ropa estropeada por otra nueva; y un 6% no puede permitirse reunirse con amigos/familia para comer o tomar algo al menos una vez al mes.

En consecuencia, un 40% de los aragoneses reconoce tener mayor o menor dificultad para llegar a final de mes, y un 4,7% dice que lo afronta “con mucha” dificultad.

Desde Cáritas llevan tiempo advirtiendo de esta realidad. Según su último informe, la exclusión social afecta ya a 300.000 aragoneses, un 22,9% de la población y un 10,3% más que en 2018.