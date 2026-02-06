El trasvase, la financiación autonómica y la vivienda, los 'trending topics' de una campaña a la aragonesa

La visita de Feijóo, Sánchez, Abascal y Montero a Zaragoza bajará este viernes el telón de una campaña electoral muy intensa y con multitud de frentes abiertos que todos los partidos han tratado de explotar hacia sus intereses.

Y es que la campaña se ha llenado de multitud de ‘trending topics’, que prácticamente han copado las páginas de los periódicos y los debates a 2 y a 8 que se han sucedido durante las últimas semanas.

Si de algo se ha hablado en estos días ha sido de financiación autonómica. La candidata socialista, Pilar Alegría, trató de ganarse el discurso con un “cartelico” que compara los 630 millones de euros que aporta el modelo propuesto por el PSOE con los planes del PP, sin definir cifras exactas.

Alegría sacó el cartel ante Azcón hasta cinco veces en el primer cara a cara y lo reutilizó en los siguientes debates a 8, hasta que un socio del PSOE como Jorge Pueyo le tuvo que decir que revisara bien esos datos.

La vivienda también ha dejado otros ‘highlights’. Azcón no ha dejado de insistir ante el PSOE y CHA en las 86 viviendas que se impulsaron cuando gobernaban en el Pignatelli, hasta que Jorge Pueyo saltó con otro “cartelico” que rechaza esa cifra. Esta vez, el líder popular contó con la mano amiga de Tomás Guitarte.

Y hablando de “cartelicos”, los de las listas de espera. Alegría y Azcón desgastaron la app ‘Salud Informa’ con pantallazos del tiempo para tener una cita con el médico de familia. A una le salían 40 días, a otro, a la mañana siguiente. Y, mientras, Marta Abengochea (IU-Sumar) desesperada con los carteles.

Luego están las peleas propias de Vox, con un Abascal más protagonista que su candidato, que ha seguido con su aventura en solitario para denunciar la inmigración ilegal y el dinero y recursos que se destina a ayudar a los menores no acompañados. El resto de partidos han intentado no entrar al trapo, hasta que María Goikoetxea (Podemos) le llamó “racista”.

Como el turrón por Navidad, el trasvase volvió a nuestras vidas. Solo hizo falta que desde Vox se encendiera la mecha de la interconexión de cuencas para que toda la izquierda saltara al instante a buscarle las cosquillas a Azcón, a lo que respondió tajante. “Nunca apoyaré un trasvase del Ebro”, reiteraba el barón popular.

No han pasado de perfil los temas nacionales. Por mucho que se insistiese en que solo hay que hablar de Aragón, la corrupción en el seno del PSOE ha sido un arma utilizada reiteradamente por el PP, a lo que Alegría no tuvo más remedio que agachar la cabeza e intentar desviar el debate hacia otro tema.

“Toda España conocerá hoy a Alberto Izquierdo”

Aunque la resaca de los debates dejó un protagonista, al menos mediáticamente. Un primer minuto y cuatro palabras le bastaron a Alberto Izquierdo (PAR) para dejar su impronta en directo en la televisión pública ante todo el país.

Con un “Aragón va de cojón” cerró su primera intervención en el debate a 8 y consiguió algo más importante de lo que parece, llamar la atención del espectador. “Hoy el Estado español descubre a Alberto Izquierdo”, se leía en redes sociales.

Sus continuas alusiones a Vox y al “gran jefe indio” que “viene a caballo” tampoco pasaron desapercibidas, como tampoco el duro encontronazo que tuvo con Tomás Guitarte por la adjudicación de unos contratos a la empresa de su mujer, que han enturbiado el fin de la campaña electoral.