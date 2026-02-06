Los trabajadores del centro de Juslibol niegan que el motín lo originaran bandas latinas: "No se ajusta a la realidad"

Hector García y Javier Embid, de CGT, y Angélica Mazo, de UGT a las puertas de la delegación de Gobierno E. E.

Un motín protagonizado con 20 internos dejó una imagen de tensión este jueves en el centro de menores de Juslibol que terminó fraguándose con 11 detenidos y 21 heridos, entre ellos, 12 policías.

Una última situación llena de hostilidad y agresiones que desde los sindicatos de UGT y CGT han denunciado que es síntoma de lo que "veníamos denunciando durante un montón de tiempo". Así lo ha manifestado Héctor García, presidente del Comité de Empresa del Centro de Menores de Juslibol tras una reunión con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.

No es lo único que han señalado ya que han desmentido las declaraciones de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, que relaciona los hechos con bandas latinas.

Una información que desde los sindicatos y trabajadores del centro desmienten. "En nuestra opinión no tiene nada que ver con bandas latinas, sino un enfrentamiento con dos chavales", ha recalcado García.

En su opinión, "enfocarlo y narrarlo como un tema de bandas latinas es darle un foco que no se ajusta a la realidad".

El motín además de un enfrentamiento entre jóvenes fue agredido un vigilante de seguridad al cual se le sustrajeron las llaves del módulo. Sobre la situación de este mismo se ha referido García el cual, por el momento, se conoce que "está gravemente".

Estas agresiones, como bien han denunciado a las puertas de la Delegación del Gobierno, no es un hecho aislado, ya que en noviembre "ya tuvimos tres motines más". Estos, asimismo, tuvieron que contar con la presencia de la Policía Nacional.

Los hechos vividos este jueves han supuesto una gota más en un vaso ya desbordado. Los sindicatos han vuelto a denunciar lo que vienen diciendo desde hace meses y no descartan volver a movilizarse como la última huelga del pasado 23 de octubre.

"Estamos gestionando un centro viejo, obsoleto, con plantillas mermadas, más del 25% de la plantilla de baja. Turnos de trabajo con personas que la más antigua lleva seis meses. Falta de autoridad por parte del equipo directivo, que son funcionarios, hacia los educadores, que estamos trabajando con atención directa con los chavales. No puede ser que un educador decrete una medida que desde arriba te la desautoricen", ha descrito el representante sindical.

Ante las palabras de la consejera de Bienestar Social sobre la reforma de la ley del menor para que no estén en estos centros jóvenes mayores de 18 años. Los sindicatos descartan que ese sea el problema.

"Antes pidió deportaciones de los que generaban problemas, ahora vamos a quitarnos de en medio a los que son mayores de edad. ¿Qué nos vamos a quedar, solo los rubios y ojos azules?", ha reflexionado García.

Por todo ello, vuelven a reivindicar la necesidad de un convenio autonómico propio "que ayude a estabilizar las plantillas".

Así han manifestado que "tiene que haber un trabajo de proyecto educativo" con el fin de evitar que pase la tragedia de Badajoz con la muerte de una compañera: "Estamos muy cabreados porque cualquier día puede volver a pasar".

"Muy violentos y agresivos"

Minutos antes de que comparecieran ante los medios los sindicatos, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, se ha referido a lo ocurrido el jueves. Así ha vuelto a señalar que lo ocurrido está relacionado entre bandas latinas y se va a proceder a investigar "exactamente por qué sucedieron esos hechos y por qué se desencadenó en el centro".

Asimismo, ha apelado de nuevo al Gobierno de España y al Ministerio de Infancia a llevar la reforma de la ley penal del menor al Congreso de los Diputados: "Estamos ante un cambio en el perfil de los menores, nos estamos encontrando con menores muy violentos y muy agresivos", ha definido Susín.

En cuanto a las condiciones que se viven dentro del centro de menores niega lo señalado por los profesionales de insuficiencia económica. Así ha defendido que "el nuevo contrato sale bien dotado".

Por otro lado, ha admitido problemas en centro "tanto de proyecto educativo como de organización interna, que se va a afrontar en el nuevo pliego".