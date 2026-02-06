Tomás Guitarte, el soldado cristiano de Alfonso I que hace 6.000 km al mes desde un pueblo con 50 vecinos

Guitarte, en el centro, vestido de soldado cristiano de las tropas de Alfonso I 'El Batallador'. E. E.

Se ha echado sobre los hombros el peso de la 'España vaciada', y sobre esos mismos hombros ha llegado a cargar los cuerpos sin vida de los amantes de Teruel. Tomás Guitarte (Cutanda, 1961) se ha curtido en mil batallas. Unas han sido en el Congreso, otras en las Cortes de Aragón y otras, como soldado cristiano de las tropas de Alfonso I 'El Batallador'.

Y no, no es que tenga un DeLorean. Es que, en sus ratos libres, el candidato de Aragón-Teruel Existe a la presidencia de Aragón gusta de colgarse espada y escudo y revivir momentos míticos de la historia de la Comunidad.

Participar en recreaciones es una de sus grandes pasiones. Para él, es sinónimo de solidaridad y compañerismo, una faceta poco conocida que le ayuda a quitarse el estrés de la política.

El candidato de Aragón Existe, durante la recreación de la batalla de Cutanda. Valischka

Este mismo mes de febrero, una vez acabadas las elecciones, volverá a colgar la americana para participar en las Bodas de Isabel de Teruel como parte de la encomienda de Templarios Hospitalarios. Y tras una intensísima campaña marcada por su rivalidad con el Partido Aragonés (PAR), ganas no le faltan.

Cada año participa, además, en la recreación de la batalla de Cutanda de 1120. "Aragón es lo que es por esa batalla", cuenta orgulloso cuando se le saca el tema.

Aquí, lo importante es ser fiel a la época, lo que le ha llevado a investigar en profundidad en códices e ilustraciones antiguas para que nada esté fuera de su sitio (o de su tiempo).

Su amor por su pueblo, de apenas 50 habitantes, le lleva a hacer más de 6.000 kilómetros al mes, a razón de 1.500 por semana.

Durante toda su vida política ha seguido viviendo en Cutanda, una pequeña pedanía de Calamocha, y "así va a seguir siendo", dice sin atisbo de duda y reconociéndose "a gustísimo".

Arquitecto de profesión, quienes mejor lo conocen lo definen como un hombre paciente, educado, tranquilo y puntilloso. Verle alterado es completamente inusual, pero esta semana, el candidato del PAR lo ha conseguido.

Fue en el 'Debate a 8' de Aragón TV, donde Izquierdo lo acusó de corrupto por la polémica de los dos contratos adjudicados a la empresa de su mujer, jefa de gabinete en la Diputación de Teruel.

Fue entonces cuando Guitarte, que ha preferido siempre mantenerse ajeno a la crispación política, hizo público que tenía denunciado al dirigente aragonesista desde diciembre pasado por calumnias a raíz de una de sus últimas intervenciones en las Cortes.

"Si a alguien no le reconozco mayor capacidad moral es a usted. Su trayectoria es deplorable. No estoy dispuesto a consentir que me infamen a mí y a mi familia. Es usted un impresentable", le contestó visiblemente nervioso.

Semanas con escolta

Guitarte estudió la carrera en la Universidad Politécnica de Valencia atraído "por la mezcla de técnica y arte".

Eligió Valencia por proximidad, y una vez acabó los estudios se quedó durante cuatro años con una beca de investigación y docencia. Al mismo tiempo empezó a trabajar y tras más de tres décadas de profesión en las que abrió despacho en Calamocha, Teruel y Valencia decidió dar un giro a su vida.

Lo que le movió fue la "deuda histórica" que había llevado a la provincia de Teruel al "absoluto abandono".

Del Movimiento Existe, germen del partido con el que concurre este 8-F al Pignatelli, forma parte desde su creación en 1999.

Su gran salto a la política, no obstante, no llegó hasta 20 años más tarde. Lo dio para romper un techo de cristal consciente de que, como movimiento ciudadano, no les prestaban mucha atención.

Como curiosidad destaca que la primera vez que fue en una lista electoral no fue por Teruel Existe sino por Chunta Aragonesista (CHA) allá por los 90, aunque entonces no llegó a ser elegido.

Su nombre saltó a los titulares nacionales en 2019 con la investidura de Pedro Sánchez. Teruel Existe, la primera agrupación de electores en conseguir un diputado en las generales, logró un escaño que resultó ser decisivo para elegirlo presidente.

Ese voto a favor hizo que tuviera que llevar escolta durante semanas tanto antes como después de la votación tras recibir "amenazas serias de muerte".

Le pusieron lo que en el argot se llama contravigilancia, con policías que seguían sus movimientos "de manera discreta" a unos metros de distancia ya estuviera en la Cámara Baja o en el AVE.

De aquella etapa guarda sentimientos encontrados, ya que, aunque arrancó importantes compromisos al PSOE en infraestructuras, telecomunicaciones o transición energética, muchos terminaron quedando en el tintero.

Los últimos años los ha pasado como portavoz de Aragón Existe en las Cortes de Aragón.

Llegó a apoyar parcialmente el único presupuesto que aprobó Jorge Azcón, pero su política de "alfombra roja" a los centros de datos le ha costado varios desencuentros con los populares.

Aunque este 8-F aspiraba a ser decisivo y sumar con el PP "para que la extrema derecha no entre en el Gobierno" -algo que él mismo ha calificado como su "obsesión" en este momento- las expectativas han ido desinflándose.

La última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL les da entre 2 y 3 diputados, pero con un PP en 28-29 y sin el PAR como 'tercera pata', la suma no da.

Pese a todo, confía en dar la vuelta a los sondeos, mantener su representación en Teruel, conseguir un diputado por Zaragoza y hacer valer su agenda contra la despoblación, con ayudas "de verdad" para favorecer la instalación de empresas y una política de vivienda rural que permita construir al menos cuatro viviendas en cada municipio por pequeño que sea.

Padre y jugador de rugby

Padre de tres hijos, Guitarte tiene también una faceta deportiva vinculada al mundo del rugby. Aunque nunca llegó a profesional, lo practicó durante varios años movido por el espíritu de sacrificio y por su capacidad "de llevarte al límite".

"Eso va formando carácter. Lo recomiendo siempre a la gente joven, aunque he de decir que yo no me colocaba con los que forman la melé, sino en la línea de tres cuartos. Era de los que corren", aclara.

En sus 'años mozos' también jugó al fútbol, aunque con peor suerte. Lo hizo menos tiempo y, para colmo, se rompió un brazo y una muñeca.