Los temas olvidados en la campaña electoral de Aragón: de La Romareda y el Mundial 2030 a la cultura

Aragón pone fin este viernes a 15 días frenéticos de campaña electoral. Durante las dos últimas semanas, los candidatos se han afanado en lanzar sus mensajes para intentar convencer al último votante y arañar un voto que, quien sabe, puede ser decisivo a la postre.

Sin embargo, en 15 días de multitud de mensajes con mayor o menor volumen, son varios los temas que se han quedado en el tintero o que no han tenido todo el protagonismo que se podía prever cuando Jorge Azcón anunció aquel ya lejano 15 de diciembre que se adelantaban las elecciones.

Entre ellos, se ha echado en falta una mayor apuesta por la cultura. Pese a los esfuerzos de algunos candidatos por llevar el tema a alguno de los tres debates a 8, el ruido y la berrea política terminaban por diluir la conversación hacia otros temas.

Antes de campaña, la candidata socialista, Pilar Alegría, se reunió con representantes del sector cultural para mostrar su intención de destinar un 2% del presupuesto de su Gobierno a este ámbito. Eso fue un 13 de enero que, entre caos ferroviario, lluvias y enfrentamientos entre candidatos, casi parece del año pasado.

Eso ha llevado a que incluso apenas se haya mencionado a Sijena, en medio de una batalla jurídica por las pinturas murales que, en otros tiempos, hubieran llevado más de un titular. E incluso tuvo que ser el Gobierno de España quien introdujera a Francisco de Goya en campaña al anunciar la creación de una comisión nacional para trazar el bicentenario de su muerte en 2028.

¿Forestalia?

El pasado 11 de diciembre, cuando las elecciones ya estaban más que cantadas, un terremoto sacudió el entorno político y económico de Zaragoza. La entrada de la UCO durante más de ocho horas en la sede de la empresa energética Forestalia pareció aventurar que este nombre resonaría durante los días previos a las elecciones, pero no ha sido así.

Diversos partidos se han afanado por salpicar el desarrollo de las renovables clamando contra el Clúster del Maestrazgo, que ya no es propiedad de Forestalia, e incluso presentando demandas judiciales en plena campaña electoral. Los tiempos los carga el diablo.

Lejos queda el ruido que provocaron las energías renovables en la campaña de 2023, poniendo el foco en la división de proyectos para, supuestamente, escapar de los controles del Ministerio. Ello llevó a crear una comisión de investigación en las Cortes, que acabó en nada.

Aragón en el exterior y el turismo

Se ha hablado mucho en esta campaña de las relaciones de Aragón con el resto de España, y, sobre todo, de financiación autonómica, pero apenas se ha hecho mención a la importancia de la Comunidad más allá de los Pirineos.

Porque, en un momento económico único en la historia en cuanto a atracción de empresas, las ventas de productos aragoneses fuera de España llevan dos años en descenso, lastrado por el bache de la automoción.

Y, viceversa, el turismo también ha pasado desapercibido. Mientras los datos confirmaban que se superaron los cuatro millones de visitantes por segundo año consecutivo, la campaña pasaba sin que apenas se hablara de un plan para adaptar la Comunidad a la llegada de más turistas, y evitar la masificación de puntos clave como el Pirineo.

La violencia de género

Poco se ha hablado también de una de las lacras de la sociedad del siglo XXI, la violencia de género. Hasta 46 mujeres perdieron la vida en España a manos de sus parejas o exparejas en 2025, una de ellas aragonesa, y quizá debería haber tenido un lugar más preferente en la agenda política.

¿Y La Romareda?

En 15 días de campaña, más otros tantos de precampaña, se ha hablado de grandes proyectos en marcha, pero ha habido uno que quizá se ha pasado por alto más de lo previsto: la construcción de La Nueva Romareda, a la que el Gobierno de Aragón aporta 60 millones de euros.

Para un PP que se ha afanado en mostrar con hechos los resultados de sus dos años y medio de gestión, se asoman escasos los apenas 20 segundos que le dedicó el presidente Jorge Azcón en una rueda de prensa el pasado miércoles. Al igual que no hubiera ninguna mención a un Ibercaja Estadio construido desde la nada en apenas cinco meses, lo que a nivel de ingeniería se puede calificar de éxito. Tampoco, por cierto, a Motorland y MotoGP, un vínculo que podría acabar este 2026.

Porque hablar de La Romareda no es solo hablar de un campo de fútbol, sino que va implícito abordar cómo se gestionarán los meses previos al Mundial 2030, algo que, a buen seguro, llevará muchos titulares y tiempo en el tramo final de la próxima legislatura. Como si en las campañas de 2003 o 2007 no se hubiera hablado de la Expo de Zaragoza.

Tampoco desde el Ayuntamiento le han dado especial protagonismo, como sí han hecho durante estos 15 días a los otros dos proyectos estrella de Natalia Chueca, como la regeneración de la ribera del río Huerva o el Distrito 7 para el cine. Quien sabe si la situación deportiva del Real Zaragoza ha tenido algo que ver.