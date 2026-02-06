El PP lleva a Podemos a la Junta Electoral por colgar pancartas en un puente de Zaragoza: "No Amazon, no Microsoft"

El PP ha presentado una denuncia contra Podemos ante la Junta Electoral por colgar un cartel contra los centros de datos en el Puente de Santiago de Zaragoza.

El acto tuvo lugar el pasado martes, con presencia de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, cuando la formación colgó tres carteles en uno de los puentes más icónicos de la ciudad sobre el río Ebro.

En ellos, se podían leer lemas como “El Ebro no se toca”, “No a los centros de datos” y “No Amazon, no Microsoft”.

Desde el PP apuntan que este puente no es uno de los lugares reservados como gratuitos por el Ayuntamiento de Zaragoza para la colocación de carteles de propaganda electoral.

Por ello, los populares exigen su retirada “a la mayor urgencia posible” por su “incidencia en la campaña electoral, especialmente agravada porque, de no hacerse de forma inmediata, van a permanecer ahí hasta el día de las elecciones”.

Además, el PP reclama que se imponga una multa económica “por el máximo de los importes previstos”.

“Esta formación política ha pasado del desprecio más absoluto hacia las reglas del juego democrático a la vulneración directa no sólo de la Ley sino también de los Acuerdos de esa Junta Electoral”, dice la denuncia del PP.

María Goikoetxea, candidata de Podemos a la Presidencia de Aragón, señala que dicha acción buscaba denunciar el "exponencial incremento" del consumo de agua que, dicen, provocarán los centros de datos en un territorio "que ya se enfrenta a un importante riesgo de sequía".

“Este domingo nos jugamos si utilizamos el agua para regar nuestros campos o para regar a multinacionales como Microsoft y Amazon, a las que el señor Azcón les ha puesto una auténtica alfombra roja para expoliar los recursos hídricos de los aragoneses”, apunta.

A juicio de la formación morada, la “amenaza sobre el agua” que supondrían estos centros de datos se traduce en un “auténtico trasvase silencioso del Ebro en su versión 2.0” que “es necesario detener” este domingo en las urnas. “Aragón ya paró un trasvase y va a volver a hacerlo”, añaden desde Podemos.